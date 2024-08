Gracias, Heredero: Facundo Conte se retira de la Selección

Facundo Conte, una de las figuras más emblemáticas del vóley argentino, ha anunciado su retiro de la Selección tras la eliminación del equipo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina se despidió de la competencia luego de perder 3-0 ante Alemania, en una cita olímpica que se tornó muy complicada desde el comienzo El equipo argentino culminó su participación con tres duras derrotas ante Estados Unidos, Japón y Alemania.

En recientes declaraciones, Conte expresó: "Me voy vacío. Este llanto no es de tristeza, es de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido, probablemente mi último partido de vóley, todavía no lo sé...", comentó el jugador, dejando entrever la posibilidad de una despedida no solo de la Selección sino también del deporte profesional.

Las manos de todos los pibes arriba para aplaudir a estas dos leyendas. Gracias por tanto vóley. Y por tanto amor a la camiseta argentina.@LucianoDeCecco @FacuConte7 pic.twitter.com/zZBKrjESGU — Andrés Pando (@AndresPando_) August 2, 2024

Durante su conversación con TyC Sports, Conte añadió: "No podría haberlo soñado mejor, de esta manera, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida. Estoy muy feliz y muy orgulloso. Pasaron 25 años... No sé las cuentas. Pasó mucho tiempo. Acá estamos. 20 años de vóley. Tremendo. Es el desahogo de todo eso. Me voy vacío. Estoy muy orgulloso porque estoy seguro que di todo".

Facundo, hijo del legendario Hugo Conte, ha sido un verdadero emblema del deporte argentino. Su carrera en la Selección ha estado marcada por logros significativos, siendo uno de los más destacados la medalla de bronce obtenida en Tokio 2020. Su desempeño y liderazgo han dejado una huella imborrable en el vóley argentino. Gracias, Heredero.