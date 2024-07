Bielsa estalló contra Estados Unidos y la Conmebol: "Son una plaga de mentirosos"

El entrenador de la Selección uruguaya, Marcelo Bielsa, aprovechó la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto de la Copa América 2024 para expresar duras críticas hacia Estados Unidos y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Estas declaraciones se producen tras los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido entre Uruguay y Colombia y una posible sanción ejemplar a los futbolistas Charrúas, tras intentar defender a su familia y pelearse con hinchas Cafeteros.

"No hubo prevención, tampoco una puerta de escape... ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu mujer, a tu bebé?.

Le tengo miedo a las venganzas deportivas. ¿De qué sanción me hablan?. ¡Esto es una plaga de mentirosos!", expresó Bielsa en un momento de la conferencia de prensa, totalmente enojado.

"Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones", recalcó también el Loco.

Mientras que, desde el plano deportivo, fue muy crítico de la organización y lanzó dardos hacia la Conmebol: "Y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá... Los campos de entrenamientos están perfectos, y Bolivia no entrenó. Scaloni habló una vez, se atrevió a decir... Son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen: te doy una cancha perfecta. Te dicen, 'te doy una cancha instalada hace tres días atrás'. Y las uniones no cierran. Y los campos de entrenamientos eran un desastre. Y Bolivia no entrenó... y el penal a Brasil y todas las injusticias con la clase baja de la competencia".

Mientras, Uruguay se prepara para enfrentar a Canadá con el objetivo de obtener la medalla de bronce de la Copa América 2024. El partido se jugará este sábado 13 de julio desde las 21.00 (hora de Argentina). Claramente, el elenco Charrúa no llega de la mejor manera tras la eliminación en semis y los incidentes posteriores con los hinchas colombianos.