Al Cruzado no le gusta ganar si no es con sufrimiento

Deportivo Maipú logró una victoria mínima, vital y móvil ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 24ª fecha del torneo de la Primera Nacional.

El Cruzado que se encuentra afuera de los puestos del Reducido necesitaba volver al triunfo para borrar los efectos de la mala muestra ante San Martín de San Juan en la última fecha.

Sin embargo, no la tuvo nada fácil el equipo botellero, ante un bravo equipo que cuando le jugaba de igual a igual y al límite que tempranamente se quedaba con diez, por una fuerte entrada de Marco Pinto sobre Misael Sosa. Malas noticias para Brown, entonces.

No supo aprovechar ese envión el equipo mendocino, al que le costaba acercarse hasta el área rival.

Las excepciones fueron Emiliano Ozuna y Matías Viguet cuyos envíos se fueron alto y en el travesaño respectivamente.

Ya en el complemento, el Súper Dépor supo afinar la puntería. Misael Sosa armó una buena jugada que culminó en gol.

El Deportivo Maipú cortó la racha

Después Giovini, arquero visitante desbarató otra situación que pudo ser el segundo a través de Viguet. Y Rasic también pudo haber aumentado, tras una buena cesión de Sosa.

El banco de Brown tenía efectivo con el ingreso de Santiago Gutiérrez, que hizo temblar el fondo del equipo departamental.

El partido se iba entre la incertidumbre del empate o la victoria consolidada para el Depor.

A diez del final, Ezequiel Almirón, remató tras una buena asistencia de Misael Sosa, pero su remate fue sacado sobre la línea. Después fue Facundo Giaccone quien se lo perdía.

El fantasma de no cerrar el pleito se agigantaba mucho más cuando Juan Cruz Arno se iba expulsado y dejaba con diez al Cruzado.

No obstante, no se movía el 1 a 0 y así el Deportivo Maipú quedó en el noveno puesto de la Zona A, con 33 puntos - la misma cantidad que Ferro y All Boys, en el séptimo y octavo puesto- a 12 unidades del líder San Martín de San Juan.