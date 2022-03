ANSES | ¿Se paga un bono de $6000 para la AUH en 2022?

Recientemente el Gobierno Nacional anunció el pago de un bono que tomó por sorpresa a muchos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que no sucedía desde hace tiempo.

Teniendo en cuenta que el mismo no alcanzará a todas las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las beneficiarias se preguntan si habrá otro bono o pago extra.

¿Cuál es el bono confirmado?

Es el extra que se abonará a todos los titulares de Potenciar Trabajo, quienes van a cobrar el salario complementario más un bono con el fin de "ganarle a la inflación".

¿Cuándo y cuánto se paga?

Según indicó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el bono es de $6000 y se paga desde el 5 de abril junto a su salario complementario de $16.500. Es decir que van a cobrar $22.500 aproximadamente el mes que viene.

Importante: se paga a la persona titular y el monto no es por hijo, sino para todo el grupo. Además es pago único y no aumento, aunque es probable que este último también se otorgue más adelante.

¿Quiénes cobran el bono de $6000?

Los y las titulares de Potenciar Trabajo que cumplan las dos horas de trabajo diarias, o sea 80 horas al mes. Esto quiere decir que también accederán miles de AUH que estén dentro del plan.

Se recomienda siempre mantener los datos actualizados, tanto de Potenciar Trabajo como de la AUH en Mi ANSES.

¿Hay un bono para la AUH 2022?

Por el momento no se ha confirmado, pero no se descarta. El extra de $6000 recién anunciado no alcanzará a todas las titulares de la asignación, pero sí podrían tener novedades próximamente.

Hay que recordar que se esperan anuncios del presidente Alberto Fernández el viernes 18 y, además, marzo es un mes que suele estar cargado de información. De todas maneras resta esperar a los comunicados oficiales.

¿Qué debería pasar para cobrar un extra?

Dada la situación actual, con el anuncio de una fuerte inflación, aumento en los precios y el objetivo del Gobierno de tomar medidas que pueden anunciar el viernes, estaría en condiciones de haber novedades.

Ya sea aumentos, bono o cualquier otro tipo de plan o programa, dependen de la situación económica. Es decir que podrían dar más noticias, pero todavía no hay confirmación oficial. Cabe recordar que Alberto Fernández ya había anticipado que habrían más planes de trabajo.

¿Hay una tarjeta de crédito para AUH?

No. Se trata de una estafa y noticia falsa sobre una supuesta tarjeta de crédito del Banco Nación para AUH. Lo cierto es que no es oficial y se han registrado estafas a personas interesadas en adquirirla.

Por eso se recomienda no dar información a terceros y tampoco anotarse en formularios de internet. Lo mejor es informarse a través de canales oficiales y, en cualquier caso, consultar directamente con el banco si hay tarjetas habilitadas.

TARJETA ALIMENTAR MARZO 2022

Pago adicional: libreta AUH 2022

En abril también estará disponible el trámite de Declaración Jurada, también conocido como libreta AUH, que se podrá presentar en la aplicación Mi ANSES para cobrar el 20% retenido de 2021. El mismo tendrá un monto de $10.781 por cada hijo.

¿Cuándo se cobra lo retenido de auh 2021?

Se abona en la cuenta dos meses después de haber hecho el trámite, o sea que si se presenta en abril lo van a cobrar en junio.

Fechas de cobro AUH marzo 2022

Mientras tanto, continúa el calendario de pagos ANSES para todos los beneficiarios. Los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) empezaron el miércoles 9 de marzo con los documentos terminados en 0. Las fechas de cobro siguen así:

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

Las mismas le corresponden a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.