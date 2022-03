Desde el miércoles 9 de marzo se empieza a pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento, de acuerdo con el calendario de pagos oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En ese sentido, aunque muchas titulares aún no pueden ver su liquidación personal completa, ya se pueden ir detallando los montos totales según la cantidad de hijos que tengan a cargo.

¿Cuándo se cobra la AUH en marzo 2022?

DNI terminados en 0 ➡ miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1 ➡ jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2 ➡ viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3 ➡ lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4 ➡ martes 15 de marzo

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

El mismo cronograma le corresponde a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) -que sigue cobrando complemento en marzo- y a jubilados y pensionados con la mínima.

¿Cuáles son los pagos y el monto de la auh?

Con el aumento del 12,28% por Ley de Movilidad, la AUH pasó a ser de $5100 por cada hijo menor de edad o $16.812 por discapacidad. En cuanto a sus pagos asegurados, son:

Asignación por cada hijo o con discapacidad.

Ayuda escolar ➡ $5343

Tarjeta Alimentar ➡ $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más.

Salario complementario, sólo si están en Potenciar Trabajo.

También pueden acceder al Más Cultura, que próximamente abre inscripciones, y es compatible con el Plan Mi Pieza.

Siempre se debe descontar la cuota por créditos ANSES.

¿Hay un bono extra para AUH?

No. Hubo confusión por una noticia falsa que aseguraba un bono de ANSES por el Día de la Mujer, pero en realidad era sólo el pago fijo de $33.000 para los titulares del Plan Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género.

¿Cuánto cobro con descuento por créditos?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 cada mes a las AUH que están pagando un préstamo. Es por eso que muchas veces en la liquidación figura el "descuento argenta".

Hay varias opciones para saber cuánto debés y cuántas cuotas faltan pagar. Una de ellas es entrar a la página oficial de créditos ANSES con número de CUIL, aunque una mejor opción es hacer la consulta en Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social, porque tendrá más detalles y los datos actualizados sobre el crédito.

¿Cuándo se cobra la ayuda escolar 2022?

En marzo la perciben todas las personas que hayan presentado el formulario de escolaridad hasta el 31 de diciembre de 2021. Los que presentaron después, cobran más adelante.

Para quienes sí lo reciben este mes, van a tener la ayuda escolar depositada junto a la asignación, en la misma cuenta y fechas según el calendario de pagos por terminación de DNI, o sea desde este miércoles 9 de marzo. A su vez, pueden ver el detalle en la liquidación.

¿Cuándo se presenta la libreta auh 2022?

Si bien ANSES no lo comunicó oficialmente, lo más probable es que se habilite el trámite en marzo. La idea es que puedan presentar la Declaración Jurada AUH a principio de año para cobrar el 20% retenido, que será de $10.781.

Fecha de cobro Tarjeta Alimentar

Se sigue depositando en la cuenta de la AUH según el cronograma de pagos de ANSES. Esto quiere decir que pueden retirar el dinero en efectivo y no necesitan el plástico de Alimentar.

¿Hay préstamos ANSES para AUH?

No, por ahora no están disponibles. Se estima que volverán durante 2022, pero aún no se ha confirmado oficialmente. Hasta el momento sólo pueden pedir préstamos los jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC).

Montos totales por cada hijo para AUH

Por 1 hijo

Monto fijo por AUH: $5100

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $6000

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo aproximadamente

Por 2 hijos

Monto fijo por AUH: $10.200

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $9000

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo aproximadamente

Por 3 hijos

Monto fijo por AUH: $15.300

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $12.000

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo aproximadamente

Por 4 hijos

Monto fijo por AUH: $20.400

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $12.000 (A partir de los 3 hijos, los montos de la tarjeta son iguales)

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo

Por 5 hijos

Monto fijo por AUH: $25.500

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $12.000

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo aproximadamente

Por 6 hijos

Monto fijo por AUH: $30.600

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $12.000

Con descuento por préstamo: $4564 por cada hijo aproximadamente

Por discapacidad

Monto fijo por AUH discapacidad: $16.812

Ayuda escolar: $5343

Tarjeta Alimentar: $9000

Con descuento por préstamo: $16.249 aproximadamente