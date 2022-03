Tarjeta Alimentar | Cuándo depositan y cómo consultar el saldo

Ya arrancaron los calendarios de pago oficiales en marzo 2022 por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos sus beneficiarios.

Entre ellos está la Asignación Universal por Hijo (AUH), que además recibe los montos de la Tarjeta Alimentar si les corresponde. Como cada mes, puede haber demoras, por lo que en esta nota te explicamos cómo saber si cobrás y ver el saldo.

¿Cómo saber si soy beneficiaria de la Tarjeta Alimentar?

Hay que estar dentro de los grupos de beneficiarios y tener hijos de hasta 14 años o con discapacidad. Además, para consultar si tenés el beneficio activo podés entrar a la aplicación Mi Argentina, donde figuran todos los cobros que tiene una persona.

También se puede consultar en la certificación negativa ANSES, que detalla los planes y prestaciones que tiene cada uno.

¿Quiénes cobran Tarjeta Alimentaria?

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con chicos de hasta 14 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) Madres de 7 hijos, con chicos de hasta 14 años.

Por el momento no se paga el plan alimentario a jubilados, pensionados, otras PNC y tampoco a SUAF por embargo. Sin embargo, este último grupo tiene complemento.

¿Tiene aumento en marzo 2022?

En su momento sonó fuerte la posibilidad de que tenga un incremento, pero finalmente nunca se confirmó. Esto quiere decir que los montos siguen siendo los mismos:

$6000 por un hijo

$9000 por dos hijos

$12.000 por tres o más hijos

$12.000 para PNC Madres de 7 hijos

¿Cuánto cobro en marzo 2022?

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH cobra $5100 de asignación por cada hijo y a eso se suman los montos de la Tarjeta Alimentar, la ayuda escolar de $5343 y otros planes o programas en los que estén, como Más Cultura, Qunita, entre otros.

Sin embargo, a eso deben descontar la cuota si están pagando un crédito ANSES.

PNC Madres de 7 hijos

En el caso de las mamás de 7 hijos cobran lo mismo que una jubilación mínima, es decir $32.630,40 más los $12.000 de Tarjeta Alimentar. En este caso no reciben ayuda escolar, excepto si tienen además una asignación familiar.

¿Se actualizó el padrón alimentario?

Sí, en marzo se actualiza el padrón de la Tarjeta Alimentaria. Es decir que este mes salen del padrón los hijos que ya tienen 15 años o ingresan nuevos beneficiarios.

Esta es la buena noticia para las mamás o papás que empezaron a cobrar AUH recientemente, ya que no deberán esperan 5 meses para recibir los montos de la tarjeta.

Fecha de cobro Tarjeta Alimentar marzo 2022

Se sigue pagando en las cuentas de los beneficiarios, o sea de acuerdo a su cronograma de pagos por terminación de DNI que define ANSES. En el caso de las PNC Madres de 7 hijos ya cobraron la primera semana de marzo, aunque puede haber demoras y deben hacer el reclamo.

Por su parte, las fechas de cobro de la AUH siguen así:

DNI terminados en 2 ➡ viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3 ➡ lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4 ➡ martes 15 de marzo

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

El mismo cronograma le corresponde a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) -que sigue cobrando complemento en marzo- y a jubilados y pensionados con la mínima.

¿Se puede retirar el efectivo?

Sí, pueden retirar el dinero en efectivo y hacer otro tipo de compras más allá de los alimentos, siempre y cuando sea para sus hijos. Además no necesitan usar el plástico de la Alimentar y las fechas ya no se dividen entre quienes tienen la tarjeta y aquellos que no.

Consultar saldo Tarjeta Alimentar

Para consultar el saldo de la Tarjeta Alimentaria se puede verificar el saldo de la tarjeta de débito donde se cobra la asignación o pensión. Esto se puede hacer en el cajero automático o en el homebanking, a través de la computadora o celular.

También se puede chequear la liquidación y fecha de cobro a través de la página de ANSES, ya que allí figura la información personal de cada titular y se muestra en detalle lo que va a cobrar. El mismo trámite se puede hacer en la sección "cobros" en Mi ANSES.

¿Cómo reclamo la falta de pago?

Se recomienda revisar si todo está en orden y el beneficio está activo. En el caso de que esté en condiciones de seguir cobrando Tarjeta Alimentar, es mejor esperar 48 horas para hacer el reclamo, porque puede haber una simple demora en la acreditación del pago.

El reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón, pero recordá esperar 48 horas:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

No existe ningún trámite o formulario para pedir la Tarjeta Alimentar. El pago es automático a quienes les corresponda, por eso es importante estar dentro de estos grupos y tener hijos de hasta 14 años.

Para saber si te corresponde y tenés el beneficio activo, podés entrar a la aplicación Mi Argentina, donde figuran todos los cobros que tiene una persona.