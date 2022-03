Además de la ayuda escolar 2022, muchos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esperan saber cuándo se podrá presentar la declaración jurada que permite cobrar el retenido AUH 2021.

Estamos hablando de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, a un día de arrancar el calendario de pagos marzo 2022, de a poco se acerca a este pago extra pero ¿Qué pasa con el trámite?

¿Cuándo habilitan la declaración jurada?

Aunque ANSES no lo ha comunicado oficialmente, lo más probable es que esté disponible durante el mes de marzo para cargarla.

Si bien en la página y en la aplicación figura que "en breve estará disponible" -sin especificar fecha- generalmente se abre en el tercer mes del año.

¿Dónde se presenta la declaración?

Hay dos opciones. Se puede cargar en la página o en la app Mi ANSES (celular), es decir de forma virtual, o de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

En la misma app también se presenta el certificado de escolaridad para cobrar la ayuda escolar en marzo, según el cronograma por DNI. El monto general de la misma es de $5343 pero aumenta según la zona de residencia.

¿Para qué sirve hacer el trámite?

Es un trámite que se hace todos los años y es obligatorio. Sirve para cobrar el 20% retenido del año anterior, en este caso de 2021, ya que cada mes se hace una retención al monto total de la asignación.

Al cargar la Declaración Jurada, que reemplazó a la libreta, las titulares de la AUH quedan habilitadas para percibir ese monto. Además, es necesario para no poner en riesgo el cobro de la asignación.

¿Qué pasa si no presento la libreta?

No podrán cobrar el retenido y, además, se pone en riesgo la asignación. Esto no quiere decir que se corta la AUH, pero sí es importante hacer la gestión porque es parte de los requisitos que deben cumplir las titulares.

¿Hasta cuándo hay tiempo de cargar la DDJJ?

Tal como indicó ANSES y como pasa todos los años, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo se recomienda que lo hagan apenas se habilite para percibir el monto extra más rápido y no demorarlo.

La idea es que si se abre en marzo, las beneficiarias tengan el retenido en mayo aproximadamente.

¿De cuánto es el retenido AUH 2021?

Teniendo en cuenta todos los aumentos del 2021 (marzo, junio, septiembre y diciembre) y sumando el 20% de cada mes, este año las titulares de la AUH van a cobrar $10.781 aproximadamente de retenido por cada hijo.

Importante: ese monto será para quienes hayan percibido AUH durante los 12 meses del 2021. Si cobraron durante menos tiempo, se les pagará un proporcional.

¿Cuándo cobro el retenido en 2022?

Se abonará durante todo el 2022, pero depende de cuándo hagan el trámite. Siempre se paga a los dos meses (60 días) desde el momento en que se hizo la gestión en la página o aplicación Mi ANSES.

Si se presenta en marzo, cobran en mayo 2022 .

. Si se presenta en abril, cobran en junio 2022.

Si se presenta en mayo, cobran en julio 2022.

Y así con cada mes, a los 60 días se depositará el retenido.

Montos totales AUH marzo 2022

Cabe recordar que este año se repiten los aumentos por Ley de Movilidad. En marzo es del 12,28% y luego vendrán los de junio, septiembre y diciembre. En el tercer mes del 2022, las AUH cobran:

$5100 de AUH por cada hijo menor de edad o $16.812 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más. Todavía no hay aumento confirmado.

Salario complementario sólo si están en Potenciar Trabajo (aumenta en abril).

Ayuda escolar 2022: $5343 por cada hijo.

por cada hijo. También pueden acceder al Plan Más Cultura, que abrirá nuevas inscripciones, y al Plan Qunita para hijos de entre 0 y 6 meses.

Siempre deben descontar la cuota si están pagando un crédito ANSES, que generalmente descuenta entre $500 y $700.

Calendario de pago AUH marzo 2022

DNI terminados en 0 ➡ miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1 ➡ jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2 ➡ viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3 ➡ lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4 ➡ martes 15 de marzo

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

El mismo cronograma le corresponde a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) -que sigue cobrando complemento en marzo- y a jubilados y pensionados con la mínima.

Mi ANSES declaración jurada: trámite paso a paso

El trámite es sencillo. Deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social (si no tenés una o no la recordás, se puede generar en el momento). Allí deberán seleccionar "Hijas e Hijos" y luego "Libreta AUH", llenar con los datos y finalizar. También podrán encontrar la opción en el inicio de la página.

CÓMO COMPLETAR DECLARACIÓN JURADA PASO A PASO

¿Hay bono AUH 2022?

No, por el momento no hay ningún otro bono confirmado. Hubo confusión con el "bono para el día de la mujer", pero en realidad sólo se trata del pago fijo para las beneficiarias del Plan Acompañar. Es decir que no es para todas.

Cómo consultar liquidación y fecha de cobro

Hay dos opciones para verificar a través de la página o aplicación Mi ANSES:

1) Ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social y seleccionar en el menú izquierdo "Hijas e Hijos" ➡ "Mis Asignaciones". Allí debe figurar el detalle de la liquidación, o sea qué es lo que cobran y los montos totales (asignación, descuento por créditos, ayuda escolar, etc.).

2) Por otro lado, pueden seleccionar en el menú la pestaña "Cobros" ➡ "Consultar fecha y lugar de cobro", donde va a salir el detalle de esta información. También hay otros trámites como cambiar el lugar de cobro.