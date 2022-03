ANSES | ¿Por qué no me figura liquidación y fecha de cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos marzo 2022 para todos sus beneficiarios y desde este miércoles 9 van a cobrar sus prestaciones las titulares de asignaciones.

Sin embargo, hay muchos beneficiarios que no han podido consultar su liquidación completa. En esta nota te contamos por qué, qué hacer y todo el detalle de fechas y montos de cobro.

¿Cómo consultar liquidación y fecha de cobro?

Hay dos opciones para verificar a través de la página o aplicación Mi ANSES:

1) Ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social y seleccionar en el menú izquierdo "Hijas e Hijos" ➡ "Mis Asignaciones". Allí debe figurar el detalle de la liquidación, o sea qué es lo que cobran y los montos totales (asignación, descuento por créditos, ayuda escolar, etc.).

2) Por otro lado, pueden seleccionar en el menú la pestaña "Cobros" ➡ "Consultar fecha y lugar de cobro", donde va a salir el detalle de esta información. También hay otros trámites como cambiar el lugar de cobro.

¿A quiénes no les figura el detalle en Mi ANSES?

Según pudo saber El Ciudadano en base a los comentarios de los titulares de asignaciones, es la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) a quien todavía no le aparecen los datos de su fecha de cobro y montos.

En cambio, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tendría todo cargado. De todas formas siempre puede haber excepciones e ir variando.

Por qué no sale el día y monto a cobrar

Según explicaron desde ANSES, se debe a que se está actualizando la base de datos a raíz de la incorporación de nuevo pago extra de $800 -por la entrega de leche para chicos de hasta 3 años- y es por eso que hay demora en la carga de la información.

A eso se suma que en los últimos días hubo varios errores en Mi ANSES, lo que suele pasar cuando mucha gente ingresa a la vez. Sin embargo, en este caso se terminará de actualizar con el nuevo cobro y sería durante esta semana.

Importante: no quiere decir que no tengan liquidación o que no vayan a cobrar, sino que por ahora no les aparece la información.

Fechas de cobro AUH y SUAF marzo 2022

DNI terminados en 0 ➡ miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1 ➡ jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2 ➡ viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3 ➡ lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4 ➡ martes 15 de marzo

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

El mismo cronograma le corresponde a los jubilados y pensionados con la mínima.

¿Cuánto y cuándo cobran la ayuda escolar 2022?

La ayuda escolar se deposita junto a la asignación y en las mismas fechas según el calendario de pagos de ANSES por terminación de DNI, o sea desde este miércoles 9 de marzo, si presentaron el certificado de escolaridad hasta diciembre de 2021.

El monto general es de $5343, pero aumenta de acuerdo a la zona de residencia:

Zona 1: $7128

Zona 2: $8917

Zona 3: $10.654

Zona 4: $10.654

Montos totales marzo 2022

Hay que recordar que en marzo se acredita el aumento del 12,28% por Ley de Movilidad, por lo que todas las prestaciones se incrementan.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Con el aumento, AUH pasa a $5100 por cada hijo. A eso se le suman los montos de la Tarjeta Alimentar por cada chico (no hay aumento confirmado). También, si están en Potenciar Trabajo , reciben el salario complementario de unos $16.700.

por cada hijo. A eso se le suman los montos de la por cada chico (no hay aumento confirmado). También, si están en , reciben el salario complementario de unos $16.700. Ayuda escolar de $5343

A esos montos se le descuenta la cuota por créditos ANSES. Se descuenta entre $500 y $700 aproximadamente cada mes.

En marzo, además, ya tendrá disponible el trámite para presentar la Declaración Jurada en Mi ANSES, con el cual cobrará a los dos meses el retenido del 2021, que será de $10.781 aproximadamente por cada hijo.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Por su parte, SUAF pasa a $6375 por cada hijo, pero el complemento es más bajo: $3751 para el tramo 1 y $2531 para el tramo 2 . Hay que recordar que la asignación aumenta por zona y que cuando el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es más alto, o sea el sueldo por su trabajo, la asignación baja. Otros no reciben complemento y, si se superan los topes vigentes, no cobran suaf.

por cada hijo, pero . Hay que recordar que la asignación aumenta por zona y que cuando el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es más alto, o sea el sueldo por su trabajo, la asignación baja. Otros no reciben complemento y, si se superan los topes vigentes, no cobran suaf. Ayuda escolar de $5343

También se descuentan las cuotas por créditos.

¿Hay un bono de $33.000 para las asignaciones?

No. Esta semana hubo confusiones a raíz de la publicación de un supuesto bono de $33.000 para las titulares en el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, no se trata de un bono y no es para todos. Es el monto fijo a cobrar por los titulares del Plan Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género, cuyos pagos empiezan este martes 8.

Si bien el programa es compatible con AUH, por ejemplo, para recibir el cobro mensual es necesario estar dentro del plan, para lo cual hay que pasar una entrevista y demás trámites que permitan la inscripción.

¿Cuándo se presenta la Declaración Jurada AUH?

En marzo estaría disponible el trámite a través de Mi ANSES. Si bien en la página y en la aplicación figura que "en breve estará disponible" -sin especificar fecha- generalmente se abre en el tercer mes del año.

Esto es porque después tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022 para hacerlo, con el fin de que tengan todo el año para realizar la gestión. Sin embargo, siempre se recomienda cargar la declaración en cuanto se pueda.

El 20% retenido de AUH se percibe a los dos meses después de haber hecho el trámite. Su monto es de $10.781 para quienes recibieron la asignación durante todo el 2021. Si cobraron menos tiempo, se paga un proporcional.