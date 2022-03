Ayuda Escolar 2022 | ¿Por qué no me figura en la liquidación?

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se está desarrollando el calendario de pagos de marzo 2022 con aumento y otros pagos adicionales como la Ayuda Escolar Anual.

Sin embargo, hay confusiones con respecto al cobro de la misma, quiénes pueden acceder e incluso sobre por qué a muchos beneficiarios no les aparece el extra en su liquidación del mes. En esta nota te dejamos todas las respuestas.

¿Por qué no me aparece la ayuda escolar en Mi ANSES?

La mayoría de las titulares tienen esta misma situación. Se debe a que hay demoras en la carga de la liquidación personal de cada una, por lo que puede que no aparezca la ayuda escolar o algún otro complemento.

El error es de Mi ANSES y, en general, pasa cuando muchas personas están ingresando al sistema o hay pagos nuevos como la escolaridad. Debería regularizarse en los próximos días, pero que no figure no quiere decir que no vayan a cobrar.

¿Qué pasa con la liquidación y fecha de cobro?

Lo mismo pasa con el resto de la liquidación y la fecha de cobro. De hecho, muchas mamás o papás ya percibieron sus prestaciones de marzo sin poder ver su liquidación.

Para ver esos datos deben ingresar a Mi ANSES e ir a "Hijas e hijos" ➡ "Mis Asignaciones" o en "Cobros".

¿Quiénes cobran la ayuda escolar en marzo?

La reciben de forma automática todas las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con chicos de entre 4 y 16 años, siempre y cuando hayan presentado el formulario de escolaridad hasta el 31 de diciembre de 2021.

En algunos casos figura el formulario cargado sin hacer el trámite manual, pero se recomienda verificar que esté hecho.

Importante: los jubilados, pensionados y PNC sólo reciben ayuda escolar si cobran una asignación familiar.

¿Qué hago si no cobro la ayuda escolar?

Deberán presentar el certificado escolar 2.68 en Mi ANSES, ya que es la única forma de recibir este "extra". Una vez que se haya hecho el trámite, se cobrará la ayuda a los 60 días en la cuenta.

¿Cómo saber si me corresponde la escolaridad?

Además de estar dentro de los grupos que la reciben, con hijos en el sistema escolar y en las edades correspondientes, se puede verificar entrando a Mi ANSES, nuevamente en la pestaña "Hijas e hijos" ➡ "Mis Asignaciones".

¿Puedo pedir la ayuda escolar?

Desde ANSES indicaron que pueden pedir la ayuda manualmente, cargando el certificado, las asignaciones con hijos de entre 45 días y 17 años en nivel inicial, primario y secundario.

Además, las asignaciones por hijo con discapacidad también pueden acceder y sin límite de edad.

¿De cuánto es la ayuda escolar en marzo 2022?

El monto general de la ayuda escolar es de $5343 con el aumento, pero también sube según la zona de residencia:

Zona 1: $7128

Zona 2: $8917

Zona 3: $10.654

Zona 4: $10.654

¿Cuándo se paga la ayuda escolar para AUH y SUAF?

En marzo si presentaron el formulario hasta diciembre del 2021. Si están en condiciones, la reciben en las mismas fechas de cobro de la asignación, que son las mismas que los jubilados y pensionados con la mínima:

DNI terminados en 0 ➡ miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1 ➡ jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2 ➡ viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3 ➡ lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4 ➡ martes 15 de marzo

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6 ➡ jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7 ➡ viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8 ➡ lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9 ➡ martes 22 de marzo

Cómo cargar el formulario de ayuda escolar ANSES

Hay que ingresar a la página o aplicación Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, ir a la pestaña "Hijas e hijos" y seleccionar "presentar certificado escolar". En la siguiente nota, todos los pasos completos:

¿Hay que presentar el certificado 2022?

Sí, y también está disponible. Es necesario para poder cobrar la ayuda escolar el año que viene y hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Nuevos topes para cobrar SUAF 2022

Otra novedad es que aumentaron los topes para cobrar el salario familiar y el complemento. Así, muchas personas que habían dejado de recibirlo, podrán volver a tener SUAF.

1) El nuevo tope de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) es de $316.731 (antes era de $210.278). O sea que cuando superan el monto, no perciben la asignación.

2) El nuevo tope de ingresos por persona es de $158.366 (antes era de $105.139). Si superan el nuevo límite, no cobran SUAF.

TODOS LOS TOPES SUAF 2022