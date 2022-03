En las últimas horas una noticia atrapó la atención de miles de beneficiarios y beneficiarias de ANSES, en particular de aquellas personas que cobran Asignación Universal por Hijo o Jubilación.

Si bien es cierto que los pagos adicionales estaban supeditados a un posible acuerdo con el FMI, por estos días, afortunadamente, las posibilidades son más altas.

Lo cierto es que si bien, por el momento, no se puede confirmar la buena noticia tampoco se puede desestimar del todo. Te contamos por qué.

¿Cuándo pagarían un bono para AUH?

Si tenemos en cuenta la crisis económica que atraviesan muchas personas en situación de vulnerabilidad social y económica,

Para el mes de marzo, el bono estaría descartado teniendo en cuenta que durante la liquidación actual se contempló el pago de la Ayuda Escolar (presentando el certificado escolar 2021) y además se está entregando el primer aumento por Ley de Movilidad.

Por eso, las posibilidades de un pago adicional (que se adeuda desde diciembre 2021) para todas las AUH, se incrementarían en el mes de abril. Sin embargo, vale la pena recordar que para mayo 2022 se pagaría el monto retenido auh (el 20% del 2021) por un total de $10.781 por cada chico.

¿Cuándo pagarían el bono a jubilados?

La situación es similar a la de las Asignaciones Universales por Hijo con la diferencia que la posibilidad de entregar un bono para jubilados dentro de ANSES está atada a los índices de inflación. Si tomamos en cuenta las declaraciones de altos funcionarios del gobierno Nacional, los jubilados le deberían ganar a la inflación solo con la Ley de Movilidad pero con el aumento de precios, tampoco se descarta la posibilidad de entregar un bono compensatorio en el mes de abril.

¿Qué pasó con el bono por el día de la mujer?

El pago anunciado por algunos perfiles falsos de Facebook y falsos medios de comunicación en realidad estaba relacionado a la cuota mensual del programa Acompañar que por pura casualidad se acreditó el 8 de marzo. Aclararemos esto porque desde la línea telefónica de ANSES (130), informaron que muchas personas está reclamando un pago que no existe. En resumen, no hay un bono por el día de la mujer pero tampoco se descarta que el programa destinado a victimas de violencia machista, en los próximos meses tenga un pago compensatorio.

¿Hay bono para desocupados dentro de ANSES?

Por el momento solo se registra oficialmente el pago con aumento de la prestación por desempleo y no hay bonos anunciados para este grupo.

Importante: Ante la novedad en relación a los posibles bonos y pagos extras, muchos estafadores está pidiendo datos a los beneficiarios argumentando que el bono ya está confirmado. Esto no es cierto y por eso te pedimos que no compartas datos personales en redes sociales y mucho menos a un desconocido. En el caso de que se pague un bono adicional, el pago será automático y no requiere de ningún trámite para poder acceder al mismo.