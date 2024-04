Tiene fecha el inicio del juicio contra Felipe Pettinato por el presunto abuso sexual de una menor

Luego de ser internado nuevamente en un centro de rehabilitación por problemas de adicción, Felipe Pettinato (30 años) se enfrenta al inicio de un juicio por presunto abuso sexual simple, donde podría ser condenado a una pena de 6 meses a 4 años de prisión. La denunciante es pariente de su expareja.

El Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro ha fijado la fecha de inicio del juicio para el 23 de abril a las 9:30 de la mañana, cinco días antes de que Pettinato cumpla 31 años y está relacionado con un episodio denunciado en el 2019, pero que habría ocurrido en 2018, cuando según la denuncia, el hijo de Pettinato habría tocado los genitales de la niña, por entonces de entre 14 y 15 años de edad, una madrugada en que la pequeña se había quedado en la casa que compartía con su expareja.

Durante una discusión sobre el caso en el programa LAM (América), la panelista Fernanda Iglesias compartió detalles tras dialogar con el abogado de la denunciante. Según su relato, en una noche, el hijo del reconocido conductor se levantó para tomar una bebida y al regresar a la habitación, habría tocado inapropiadamente a la joven, quien en ese momento tenía apenas 14 años.

"La niña no dijo nada en ese momento, pero su rendimiento escolar comenzó a decaer notablemente, además de que aumentó de peso. Estos cambios no pasaron desapercibidos para su madre, quien intuyó que algo estaba mal", explicó Iglesias.

Más adelante, la panelista detalló que "muchos meses después, la niña finalmente le contó a su madre lo sucedido". "La familia confrontó a Felipe en una reunión nocturna, pero él negó cualquier conocimiento del evento y no ofreció disculpas ni reconocimiento del presunto delito. Esto llevó a la familia a presentar una denuncia", informó Fernanda en el programa conducido por Ángel de Brito.

"Se realizaron evaluaciones psicológicas que determinaron su imputabilidad. Además, se comprobó que la joven fue víctima de algún tipo de abuso, del cual el juicio deberá determinar si Felipe Pettinato fue el responsable", concluyó.

Por su parte, la madre de la joven, que habría sido abusada en manos de Felipe Pettinato, puntualizó: “En aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva, garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada”.

“Durante los siguientes días, semanas y meses, mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia. Pero si bien ella no había verbalizado nada, hubo diversos cambios de conducta que sufrió a partir de ese momento”, subrayó para luego destacar que la menor finalmente “relató, entre llantos y con absoluto detalle, todo lo que le había sucedido".