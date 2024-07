Cómo detectar y tratar la fatiga mental

En un mundo donde la productividad y el rendimiento son altamente valorados, la fatiga mental se está convirtiendo en un desafío creciente para muchas personas. Lorena Bottero, neuroeducadora conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), y ofreció una visión esclarecedora sobre este fenómeno y cómo identificarlo y manejarlo adecuadamente.

Bottero destacó la importancia de reconocer la fatiga mental, un concepto estrechamente relacionado con la fatiga cognitiva. "Nuestro cerebro empieza a desgastarse y a funcionar mucho más lento cuando entra en fatiga mental", explica. Identificar los signos es crucial para evitar que el cansancio mental se convierta en un problema más grave. Los síntomas incluyen dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, irritabilidad y una disminución general de la productividad.

Según la experta, ignorar estos síntomas puede llevar a una mayor exigencia del cerebro, exacerbando el problema. "Al no reconocer estos síntomas, seguimos exigiendo al cerebro que actúe al cien por ciento, cuando, en realidad, no puede reaccionar de manera óptima", alerta. La falta de atención a estas señales no solo reduce la productividad, sino que también afecta el bienestar general de la persona.

La fatiga mental en adolescentes y adultos

La neuroeducadora también aborda cómo la fatiga mental afecta tanto a jóvenes como a adultos. Los adolescentes, a menudo acostumbrados a recibir información de manera pasiva, pueden tener dificultades para activar sus funciones cognitivas. Sin embargo, los adultos no están exentos de este problema, con muchos enfrentando dificultades para interpretar textos y realizar tareas cognitivas complejas.

Bottero explica que el cerebro gasta oxígeno y glucosa cuando realiza tareas que requieren atención y razonamiento. La multitarea, que es común en la vida moderna, puede sobrecargar el cerebro y hacer que la energía se agote rápidamente, disminuyendo la eficiencia. "El cerebro no está diseñado para hacer varias cosas al mismo tiempo de manera efectiva", señaló.

Para mitigar la fatiga mental, Lorena Bottero sugirió varias estrategias prácticas basadas en la neurociencia. Entre ellas, destaca la importancia de tomar siestas reparadoras. "Descansar 20 minutos puede cargar nuestras energías y prepararnos cognitivamente para ser más productivos", explicó. Además, la respiración adecuada y la gestión efectiva de las tareas pendientes también son claves. "Anotar las tareas en un papel o en el celular ayuda a liberar recursos cognitivos", aconsejó.

Lorena Bottero enfatizó la necesidad de escuchar al cuerpo y priorizar el bienestar personal. "Es preferible estar cansado y descansar que estar agotado y rendirse", compartió. La neuroeducadora insiste en que cuidar de nuestro bienestar debe ser una prioridad en nuestras agendas, ya que el descanso adecuado es esencial para una vida plena y feliz. "Hoy dormir es un bien preciado para el cerebro", concluyó.

