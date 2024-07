Poder adquisitivo de la Generación Z: el dato que deben tener en cuenta las empresas

Frecuentemente, se presenta a la Generación Z como personas que enfrentan un horizonte incierto, marcado por la pandemia del COVID-19 y la creciente crisis climática. Sin embargo, un reciente estudio de World Data Lab y NielsenIQ, titulado Spend Z: Gen Z Changes Everything, ofrece una perspectiva diferente. Según este informe, la Generación Z no solo será la más numerosa, sino también la más rica en la historia, con una distribución de su poder adquisitivo más equitativa a nivel global.

La Generación Z, compuesta por aproximadamente 2.000 millones de personas nacidas entre 1997 y 2012, se perfila como la generación con mayor potencial económico. A diferencia de sus predecesoras, esta viene experimentando una significativa disminución en las tasas de mortalidad infantil en las últimas tres décadas, lo que asegura su prominencia demográfica en el futuro cercano.

A pesar de los desafíos globales y la percepción pesimista que acompaña a esta generación, los datos revelan que los miembros de la Generación Z están disfrutando de una vida económica robusta. El informe destaca que, en comparación con los Millennials, los miembros de la Generación Z gastan aproximadamente un 25% más en América del Norte y Europa, y hasta el doble en la región de Asia y Oceanía.

Aunque actualmente la mayoría de los integrantes de la Generación Z son jóvenes menores de 25 años y aún no han alcanzado todo su potencial económico, se prevé un aumento relevante en su poder adquisitivo. El gasto total de esta generación podría pasar de los US$9,8 billones actuales a unos US$12,6 billones para el año 2030.

Un aspecto clave del informe es la redistribución del poder de consumo hacia los mercados emergentes. Solo el 10% de la Generación Z reside en América del Norte o Europa, mientras que el 33% se encuentra en África subsahariana y el 28% en el sur de Asia. Esto significa que el gasto de la Generación Z estará mayormente influenciado por estos mercados emergentes, que representan el 55% del gasto total de la generación, con Asia jugando un papel crucial debido a sus crecientes niveles de vida.

Como nativos digitales, los miembros de la Generación Z tendrán acceso a una cantidad sin precedentes de información y una mayor libertad para gastar. Esta dinámica promete transformar profundamente el panorama para fabricantes y minoristas. Para capitalizar esta tendencia, las empresas deberán adaptarse a las necesidades y expectativas de esta emergente fuerza económica para asegurar su éxito futuro.