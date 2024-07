"Los socios deberían votar las SAD: ellos deben decidir transformar o no a un club"

Sociedades Anónimas Deportivas. O como se las popularizó en los últimos tiempos, SAD. Son la iniciativa que lleva adelante el gobierno nacional para que cada club de fútbol, en función de su realidad y sus perspectivas, pueda decidir si desea adoptar el modelo propuesto, o si quieren continuar con su estructura actual. Sin embargo, la situación no es sencilla: hay mucha resistencia para adoptar el nuevo sistema, sobre todo con frases como "quieren privatizar el fútbol", o "los clubes son de los socios".

Para comprender un poco más en profundidad esta nueva opción, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Florencia de Sensi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el PRO, quien destacó que "las sociedades anónimas deportivas tienen beneficios para el club y para los jugadores, y también para los socios. Las SAD son un modelo que les da una oportunidad económica de atraer inversores, fortalecerse fincancieramente y, al mismo tiempo, ser una 'sociedad anónima' aporta mayor transparencia y control por el tipo de modelo societario".

Florencia de Sensi

"Sucede que a la hora de rendir cuentas -explica de Sensi-, exigen una cierta manera de ser claros y precisos según lo establecido por cualquier sociedad anónima común. Lo que hace esta modalidad es contribuir a la confianza de los socios cuando se tenga que gastar los dineros del club". Y, en este sentido, comenta que los socios deberían ser quienes decidan o no transformar a su club en una SAD, en el caso de que consideren que esto pueda ser beneficioso.

"Lo que no entiendo es la reticencia de muchos, como si le tuviéramos miedo a la libertad. Nadie está obligado a ser parte de esto. Acá estamos dando la opción a los socios de que elijan lo más beneficioso para el club. Queremos múltiples ejemplos de éxito y sociedad", argumenta la legisladora. Y allí mismo suma a los jugadores de los clubes: "Van a tener contratos más estables y atractivos, y podrán quedarse en la Argentina. Nuestro fútbol va a poder tener jugadores de primeras líneas", completa, al tiempo que comenta que "el hecho de que un club, o una empresa, o una fábrica sea una sociedad anónima, no garantiza el éxito, porque de otro modo estaríamos llenos de empresas exitosas".

Fútbol argentino

Tanto Rebeca Miranda como Gabriel Landart, conductores del programa, hicieron mención a las particularidades puertas adentro de la AFA, y la posibilidad de que las SAD pudieran cortar con cierto tipo de 'mafia'. "No sé si en la AFA hay o no mafia. Lo que sí puedo decir es que al cambiar las reglads de juego, la AFA no tendrá más injerencia. Hay muchas cosas que van a mejorar", sostiene de Sensi.

Los conductores quisieron saber en qué situación se encuentra el proyecto propuesto por la diputada y el resto de los legisladores. "Ya está vigente el DNU. Se le dio a la AFA un año de plazo para que adapte el estatuto para que los clubes puedan empezar a optar para ser una Sociedad Anónima Deportiva. Esto puede darle un nuevo empuje y una salida al fútbol argentino", culminó.