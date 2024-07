En Argentina, las empresas reciben 33 ciberataques por minuto

Los especialistas en ciberestafas sostienen que América Latina es atractiva para los ciberdelincuentes por la brecha de infraestructura que existe en comparación a otras regiones del mundo. En Brasil, por ejemplo, se detectan 1.515 ataques por minuto a compañías, en México ascienden a los 275, en Colombia se registran 117 y en la Argentina a 33. Se estima que el costo promedio por ciberataque en Latinoamérica supera los U$S 4 millones.

Las principales afectadas son las empresas que al ser víctimas de estafas virtuales, no solo pierden dinero, sino también reputación y la confianza de sus clientes. "Cuando una compañía sufre un ataque de estas características, tiene que recuperarse y ese tiempo no suele ser menor a una semana. Además, si se recibe un ataque 'ransomware' y no se lo paga, que suele ser la recomendación de los abogados y tampoco se realizó un backup seguro, hay que reconstruir o reconstituir lo que se perdió y eso va a llevar un tiempo aún más importante", explicó Pablo Pirosanto, Senior Security Architect en la empresa especializada Logicalis.

La problemática va en crecimiento y en la actualidad, las empresas de la región entienden la importancia de la ciberseguridad y toman medidas para protegerse. Sin embargo, los especialistas aseguran que aún resta mucho trabajo por hacer.

Escasez de profesionales

La escasez de profesionales de la ciberseguridad es un problema global. Según el Foro Económico Mundial, actualmente se requieren cuatro millones de personas para abastecer la demanda del sector y esa cifra podría aumentar a 85 millones para el 2030.

"El panorama en el cambio de las amenazas hace que crezca la demanda de especialistas en ciberseguridad y para que lleguen a obtener un conocimiento avanzado, la curva de aprendizaje puede ser compleja y extensa", explica Pirosanto.

Ante el aumento de las amenazas, el especialista recomienda contratar expertos o empresas que ofrecen estos servicios. Pero en el caso de no poder hacerlo, ya sea por falta de presupuesto o profesionales, se puede migrar perfiles desde otras tecnologías. "Se pueden reconvertir sin necesidad de que sean nativos. Conocí roles que eran de telecomunicaciones o telefonía y que migraron a ciberseguridad. Para lograrlo, es importante capacitar a los cazadores de talento de recursos humanos para elegir personas interesadas en ciberseguridad y para eso deben tener conocimiento o terminología técnica. Así podrán realizar un primer filtro para descubrir talentos deseables", detalló.

Los puntos más vulnerables son los empleados

Los puntos más vulnerables de acceso en las compañías siguen siendo los propios empleados. Entre los ataques más frecuentes se encuentra el phishing, técnica que consiste en realizar engaños a través de mensajes falsos, mails u otros canales de comunicación.

"Todos los empleados de cualquier empresa deberían tener un curso de capacitación y concientización sobre la seguridad de la información porque son el eslabón más frágil", reflexiona Pirosanto.

México, Brasil, Colombia y Argentina reportaron un aumento de esta modalidad de delitos, desde el 2022 a la actualidad, afectando al 85% de las empresas de la región.

Con información de BAE