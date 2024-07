"Por ellas, por todas" un libro sobre dos femicidios que marcaron a Mendoza

La docente y escritora Silvia Minoli presentó su libro "Por ellas, por todas", en el que se reflejan los martirios, vejaciones y asesinatos de Soledad Olivera y Johana Chacón. Entonces dos asesinatos, porque cuando se produjeron no estaba la ley de femicidios, y por eso al asesino de ambas, Mariano Luque, fue juzgado por homicidio y no por femicidio

La autora dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), y expresó: "Logramos los objetivos de visibilizar, en ambos casos, tanto el de Johana que era nuestra niña, estudiante de la escuela, y de Soledad Olivera que era mamá de tres niños de nuestra escuela también".

También compartió su recuerdo sobre ese doloroso proceso, señalando: "Era muy duro lo cotidiano porque ellos, los hijos de Soledad, habíamos instalado un televisor en la cocina y lo veían en las noticias. Rodri, el chico más grande iba y volvía a la dirección y decía, señor vio que están buscando a mi mamá.

Fue doloroso. También teníamos al hermano de Johana, a Sebastián que se puso muy rebelde y muy violento porque venía sufriendo desde su nacimiento un montón de problemas; esta familia estaba atravesada por la vulneración de derechos", y añadió que "si la escuela no salía a buscar a Johana, se hubiera perdido el caso, como pasó con Soledad, que sí sus hermanas salieron a buscarla, pero la justicia no las escuchó. Habían hecho la denuncia y cuando desaparece Johana no había ni una foto en el expediente de Soledad. ¿Cómo se busca a una mujer si no hay una foto?".

Silvia Minoli

En otro tramo del diálogo, Minoli sostuvo que "esta bueno aclarar que la ley de femicidio es posterior a el juicio por Johana y por Soledad, que fue por homicidio. De todas formas le podemos llamar femicidio después que haya salido la ley, es un femicida, porque ahí hubo violencia de género, Johana era abusada por él, cuestiones que nos fuimos enterando en el juicio.

Una gravedad terrible y la ausencia del Estado en esta situación es bastante llamativa, esto sigue pasando y tenemos que revertirlo".

Además resaltó como especialmente "doloroso no encontrarlas a ellas. El no encontrar los cuerpos lo hace aún más doloroso, pero ya tenemos una experiencia con la dictadura, donde desaparecieron montones de personas, no se encontraron los cuerpos y sin embargo se llegó a hacer juicio y a encarcelar a los genocidas".

Saldar una deuda

Acerca de su obra, señaló: "Escribí el libro porque es una deuda conmigo, con las chicas, con las chicas desaparecidas, con las mujeres que sufren violencia de género y que no se animan a denunciar, por eso el libro se llama 'Por ellas, por todas'. Es una deuda conmigo misma porque no me animaba y decidí escribirlo después de superar algunas cuestiones de salud y de sentirme, animarme, de sentirme fortalecida ante los hechos que siguen sucediendo y que hay que ponerlos en escena y lo quise expresar en palabras".

"La violencia sigue existiendo, tenemos que cambiar el patriarcado, es una tarea muy difícil porque estamos todos atravesados, mujeres y hombres, hay que tratar de sacar de nuestras vidas los micromachismos, la violencia en general pero sobre todo esta cuestión de posesión que sienten muchos varones con respecto a sus mujeres", subrayó.

Y cerro explicando: "Mi libro, como tantas otras acciones que se van dando con el tiempo tiene que ayudar a esto. Mi libro se llama 'Por ellas, por todas' está editado por la editorial El Jagüel, de Mendoza, y se puede conseguir en preventa; el que lo quiera puede depositar 7 mil pesos en el alias: chili.com. En la Feria del Libro voy a presentarlo y ahí tendrá otro valor, calculo que será de 10 mil".

