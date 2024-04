Sergio Saracco explica qué hacer ante la aparición de serpientes

En las últimas semanas, en distintos hogares, los mendocinos se encontraron con culebras, serpientes y víboras en sus casas o patios. Para conocer los motivos de este aumento en su aparición y los riesgos que conlleva, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), dialogó con el dr. Sergio Saracco, médico toxicólogo, quien explicó: “Se dan dos circunstancias: el avance de la población hacia zonas rurales, hacen que invadamos su territorio, a lo que se suma también el cambio climático, estos aumentos de temperatura que lo vuelve más activos”.

Dr. Sergio Saracco

“Estos ofidios tienen una temperatura corporal que está relacionada con el ambiente, no generan temperatura como los mamíferos, entonces, cuanto más calor están más activos, cuando hace frío están mucho más inactivos”, informó Saracco, quien luego advirtió que “a veces ahí es el peligro, porque a veces pensamos que han muerto o que están sin mayor peligro y cuando van a agarrarlas para ver si de qué se trata ahí es donde sufrimos el accidente”.

“La mayoría de los casos que tenemos son mordeduras en las manos por este hecho. Por eso, la primera recomendación es, si yo veo un reptil, un ofidio, nunca ir a tomarlo con las manos”, aclaró.

Las especies locales

A partir de una consulta sobre una foto que se mostró en redes sociales donde se veía una yarará en Luján de Cuyo, el especialista consideró: “Impresionaba por ser una yarará grande. En lo que es del centro hacia el sur, tres familiares de yarará: la yarará grande, la Yarará chica y la ñata. En nuestra provincia la única que está presente es la chica y la ñata. La grande está más en la zona de La Pampa Húmeda, que son las que producen los accidentes en Buenos Aires, Córdoba y otras zonas del país”.

“También hemos tenido, excepcionalmente, tres accidentes por Coral”, comentó y luego describió: “Es peligrosa, pero el riesgo es menor, ya que por el tipo de dientes que tiene inoculador de veneno, es muy posterior y tiene una boca muy chica, entonces tiene que morder o en los dedos en la pantorrilla”.

Respecto a la yarará, consideró: “sus dientes inoculadores son más anteriores y esto al abrir la boca pueda traspasar el pantalón. Pero como digo, es raro que hayamos tenido accidentes de miembros inferiores, generalmente es en manos”.

Sin embargo, aclaró que los casos de mordidas en miembros inferiores es “porque van con ojotas o descalzos” y que los ofidios “se sorprenden y atacan. No son agresivos, no andan persiguiendo a los seres humanos, porque no son sociables, escapa de la urbanización, a medida que se empieza la actividad humana, se van alejando”.

Qué hacer si encuentro un ofidio

“Lo primero que tenemos que hacer es que, si veo alguno de estos reptiles no ir a agarrarlo, tratar de darle espacio para que escape porque va a tender a escapar a huir cuando ve movimiento escapa”, recomendó.

En caso de mordida, comentó: “el 93 95% es yarará. Nunca hay que hacer torniquete, no hay que quemar la zona, no hay que hacer una herida y succionar, porque esto es lo que puede hacer es que produzca una mayor lesión. El veneno de estos reptiles es necrotizante. Entonces, lo primero que hay que hacer es lavar la zona con abundante, agua y jabón, calmarse y arrimarse a un centro hospitalario. En el territorio provincial están estratégicamente distribuidos los antivenenos específicos”.

“Están distribuidos estratégicamente en todas las regiones sanitarias en donde tenemos, para el caso de la Yarará, 6 horas a 10 horas para poner el suero. O sea, que esto tampoco hay una premura y que es necesario poder ir con tranquilidad, sin angustia, arrimarse al centro hospitalario que ahí van a recibir la atención”, remarcó.

Respecto a la necesidad de capturar al animal que mordió, expresó que “a veces el hecho de tratar de aprisionarlo es peor. Si se puede tomar una foto, hoy que todos en los celulares tienen una cámara, y enviarla por WhatsApp, nos ayuda a identificarlos mucho, pero si no la clínica es muy característica, tiene siempre características que es la impronta de los dientes inoculados y la reacción que hace inflamatoria para poder diferenciarlo”.

Diferencias entre ofidios

“Lo que vemos es si lo que mordió fue una culebra o fue una víbora, ¿Qué diferencia hay? La culebra no tiene veneno. Esto también hemos visto muchos en los últimos tiempos, que es un reptil muy largo, que mide más de un metro y medio o 2 metros, que es la philodryas trilineata, que tiene una cabeza que sigue el cuerpo, alargada. Se ven las tres líneas, por eso es trinitaria”, aclaró Saracco.

Micrurus pyrrhocryptus (coral)

Sobre esta culebra, comentó que es benéfica y se alimenta de otros roedores o víboras. Por ese motivo, aclaró que no hay que matarla y lo mejor es dejar que se escape o llamar al 911 para que el personal especializado la devuelta a su hábitat.

“Distinto es el caso de la Yarará específica, la ñata y la chica que tiene una cabeza más triangular y unas imágenes que tienen de un color marrón y oscuro que nos ayuda a identificar, pero nunca tomarlas con las manos, si se puede sacar una foto”, concluyó el médico.

Producción periodística: Daniel Gallardo.