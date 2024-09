Relaciones libres y sin celos: las claves para tener salud sexual con tu pareja

En el marco de la Semana de la Salud Sexual, bajo el lema "Salud sexual, derechos y relaciones positivas", la sexóloga Analía Pereyra conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) y brindó una serie de consejos sobre cómo construir relaciones saludables basadas en el compañerismo, la comunicación y el respeto por la libertad individual.

"Una relación saludable tiene que ver con el compañerismo, con empatizar, disfrutar y darle al otro el espacio para ser él mismo, para tener otros vínculos más allá de la pareja, para sentirse libre en el ir y venir", explicó Pereyra, resaltando que el control y la posesividad son comportamientos que, aunque puedan disfrazarse de amor, en realidad suelen derivar en situaciones de violencia.

Comunicación clara, el pilar fundamental

Para Pereyra, uno de los aspectos centrales en cualquier relación es la comunicación. Desde el inicio, considera que es vital que las personas aclaren qué tipo de vínculo desean construir. "Las reglas claras desde el principio son fundamentales. Queremos esta relación, pero, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Tendremos exclusividad afectiva y sexual, o nos relacionaremos con otras personas?", indicó.

En este sentido, la entrevistada destacó la importancia de que ambas partes estén alineadas en sus expectativas para evitar malentendidos y confusiones que, a largo plazo, pueden deteriorar el vínculo. "Muchas veces, las personas no saben lo que el otro quiere, espera o piensa. Hay que revisar desde un inicio cómo se va construyendo la relación", puntualizó.

La sexóloga también habló sobre la libertad dentro de las relaciones y cómo la sensación de libertad comienza con uno mismo: "Para sentirnos libres en una relación, primero tenemos que sentirnos libres con nosotros mismos. Si no me siento bien conmigo, será difícil estar libre con otro". Según la sexóloga, este principio es clave para evitar que la relación se transforme en una carga o en una fuente de frustraciones.

Asimismo, remarcó que las relaciones no se construyen de un día para otro, sino que requieren revisiones personales continuas. El poder soltar los vínculos pasados de manera sana y en paz es otro aspecto que contribuye a la creación de nuevas relaciones positivas, sin las "mochilas" del pasado. "Es común que alguien compare a su nueva pareja con la anterior. Pero hay que recordar que cada persona es única y distinta", expresó.

El diálogo asertivo es esencial, especialmente en lo sexual. Pereyra instó a que las parejas hablen abiertamente sobre lo que les gusta y lo que no, para evitar malos entendidos o frustraciones. "Decir lo que no me gusta, lo que me hace daño, o qué cosas no me generan placer es fundamental para construir un vínculo sano", afirmó.

