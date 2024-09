El "premio" sexual de Katy Perry a Orlando Bloom cuando lava los platos

La estrella estadounidense Katy Perry (39) habló abiertamente de su relación con Orlando Bloom (47) y dio detalles íntimos de la pareja. Sus declaraciones en el podcast Call Her Daddy la han colocado en el centro de la atención mediática.

Es que la cantante reveló la recompensa sexual a su prometido cuando cumple en las tareas del hogar.

Perry asistió al pódcast de Alex Cooper (30). Es un show muy conocido y trata tanto de historias hilarantes como de consejos para mujeres, donde exponen sus experiencias sexuales. La cantante durante la charla no temió hablar acerca de su "lenguaje del amor" y manifestó que posee una práctica sexual cada vez que Bloom lava los platos.

"Si bajo y la cocina está limpia, y has hecho todo, y lavaste todos los platos y cerraste todas las puertas de la despensa, será mejor que estés listo para que te chupen el pene", tiró la californiana.

"¡No necesito un Ferrari rojo! Puedo comprarme un Ferrari rojo. ¡Solo lava los jodidos platos, te chuparé el pene! Es así de fácil", agregó.

Por otra parte, Perry expresó que tipo de hombres le gusta en este momento de su vida. "Ya no me atraen los narcisistas", respondió en una de las preguntas de Cooper sobre las señales de alerta que ahora evita en una relación. Para la cantante, el apoyo mutuo y el respeto son fundamentales: valores que son la base de su vínculo con el actor.

Katy Perry y Orlando Bloom se tiraron desde un helicóptero al océano en Cerdeña.

Perry y Bloom: comprometidos

El actor y la cantante se comprometieron en 2019 y tuvieron a su hija en 2020. Orlando reflexionó en el podcast What Now? With Trevor Noah sobre cómo se enamoró de Perry y describió que aunque su música estaba en todas partes, "se enamoró de la mujer real".

La pareja llevan juntos ocho años y han enfrentado diversas etapas, incluyendo la llegada de su hija y la pandemia, poniendo a pruebas su capacidad de mantenerse unidos.