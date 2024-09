Nacha Guevara fue operada de urgencia y llevó tranquilidad a sus seguidores

Este viernes se conoció que Nacha Guevara, una de las figuras más queridas y respetadas de la industria, fue sometida a una operación de urgencia. La artista llevó tranquilidad a sus seguidores.

La noticia la reveló Ángel de Brito en la apertura de su programa LAM, detallando que la actriz y cantante fue intervenida en el Sanatorio Finochietto debido a una vena obstruida.

"Tenemos un último momento que es la operación, un stent que le pusieron a nuestra querida Nacha Guevara", anunció el conductor, generando una ola de preocupación entre los seguidores de la artista. La intervención se debió a un dolor en el pie provocado por la obstrucción de una arteria. Para solucionarlo, se le colocó un stent, un pequeño tubo metálico que se inserta en la arteria para mejorar la circulación sanguínea.

A pesar de lo delicado del procedimiento, Nacha Guevara, de 82 años, se encuentra fuera de peligro y en plena recuperación en dicho nosocomio, lugar desde donde este sábado grabó un video para llevar tranquilidad a sus casi 400 mil seguidores de Instagram, donde publicó el mismo. "¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano", comenzó saludando la artista.

"Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia", sumó de inmediato.

Ya agregó: "Aunque les parezca mentira, ha sido un muy buena experiencia", para luego explicar el motivo de la intervención: "Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida. Entonces había que desobstruirla".

La actriz y cantante, reconocida por su vasta trayectoria en el teatro, la televisión y la música, se estaba preparando para su regreso como jurado en el reality Cantando, donde nuevamente tendrá la tarea de evaluar a las parejas que compiten. Será su segunda experiencia en este certamen, luego de haber participado como jurado en seis ediciones del exitoso Bailando por un Sueño.

Con información de NA.