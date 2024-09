Cada vez falta menos: todo listo para 'Constantine 2', con Keanu Reeves

La esperada secuela de la película de culto Constantine está causando un gran revuelo entre los fanáticos del personaje. Después de años de rumores, especulaciones y desarrollo incierto, parece que finalmente hay avances significativos. Según el productor Lorenzo di Bonaventura, el guion de Constantine 2 ya está terminado, pero lo más impactante es su confesión sobre el contenido de este.

Durante una reciente entrevista, Lorenzo di Bonaventura reveló algunos detalles sobre el estado del guion de Constantine 2. En una conversación con ComicBook, admitió que el guion está listo y que se encuentra en su bandeja de entrada, pero confesó que le aterra tanto que no ha tenido el valor de leerlo.

"Está en mi bandeja ahora mismo. Curiosamente, tengo demasiado miedo de abrirlo", compartió. El productor también mencionó que tiene grandes esperanzas de que sea un éxito, lo que lo lleva a evitar el guion por temor a que no cumpla con sus expectativas. Di Bonaventura prometió que leería el guion en los próximos días, posiblemente durante un viaje en avión. Sin duda, estas declaraciones incrementan la curiosidad y emoción entre los fanáticos, quienes esperan que esta secuela sea tan memorable y oscura como la primera entrega.

¿Keanu Reeves volverá como John Constantine en Constantine 2?

Una de las grandes noticias que emociona a los seguidores es el regreso de Keanu Reeves (60) en el papel de John Constantine, el exorcista y cazador de demonios que se convirtió en uno de sus personajes más emblemáticos. Reeves, quien interpretó al protagonista en la película original de 2005, ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de retomar el papel, y ahora parece que finalmente se hará realidad. Junto a él, también regresa Francis Lawrence, el director de la primera película, lo que garantiza que la secuela mantendrá la misma atmósfera y estilo visual que cautivó a los espectadores en su momento.

Además de Reeves, otros nombres del reparto original que los fans quisieran escuchar como posibles regresos, son los de Rachel Weisz (54) y Tilda Swinton (63). Sin embargo, por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre si los personajes de Angela Dodson o Gabriel volverán en esta secuela.

¿Quién es John Constantine?

Para quienes no están familiarizados con este oscuro personaje del universo de DC Comics, John Constantine es un cínico detective de lo sobrenatural y un exorcista con habilidades especiales. A menudo visto con su distintivo abrigo largo y fumando cigarrillos, Constantine navega entre el mundo terrenal y el infernal, enfrentándose a demonios, ángeles caídos y otros seres paranormales. Su carácter antiheroico y su habilidad para caminar entre la luz y la oscuridad lo han convertido en uno de los personajes más fascinantes de los cómics y el cine.

Creado por Alan Moor, Steve Bissette y John Totleben, Constantine apareció por primera vez en los cómics de Hellblazer y más tarde se consolidó como un ícono en el universo de DC. En la película de 2005, Keanu Reeves interpretó a un Constantine adaptado al cine, con una interpretación que, aunque distinta al personaje original de los cómics, se ganó el cariño del público. Su retorno ha sido largamente esperado por los fanáticos del personaje y del actor.

¿Cuándo se estrena Constantine 2 en salas de cine?

A pesar de las emocionantes noticias sobre el guion y la confirmación de Keanu Reeves y Francis Lawrence, Constantine 2 aún no tiene fecha de estreno. El proyecto, aunque avanza, sigue en etapas tempranas, con el guion recién completado y sin noticias sobre el inicio del rodaje. De hecho, di Bonaventura no ha dado detalles sobre cuándo comenzará la producción, no lo sabe en realidad y actualmente el proyecto parece estar detenido.