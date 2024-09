Netflix presentó "Romper la pared", la serie de Ángel Di María

Ángel Di María: Romper la pared está lista para cautivar a la audiencia con un retrato íntimo y revelador del futbolista rosarino. Con su estreno programado para este jueves (12 de septiembre), esta producción es un viaje emotivo a través de la vida de uno de los jugadores más queridos de la selección nacional.

La docuserie consta de tres episodios, cada uno diseñado para explorar diferentes aspectos de la carrera y vida personal del extremo rosarino de 36 años. Desde sus humildes comienzos en Rosario Central hasta sus triunfos en los clubes más prestigiosos de Europa, la serie ofrece un recorrido completo por la trayectoria del jugador. Los espectadores podrán sumergirse en los momentos clave que definieron su carrera, incluyendo su paso por equipos como Benfica, Real Madrid, Manchester United, París Saint-Germain (PSG) y Juventus.

La realización de Romper la pared estuvo a cargo del director Juan Baldana, quien logró capturar la esencia de Di María tanto dentro como fuera de la cancha. La serie no sólo se enfoca en los logros deportivos, sino que también ahonda en los sacrificios y desafíos que el jugador enfrentó a lo largo de su carrera. Se abordan temas como la presión mediática, las lesiones y los momentos de duda, ofreciendo una perspectiva honesta y humana del camino hacia el éxito.

¿Quiénes participan en la serie de Di María en Netflix?

Uno de los aspectos más atractivos de la serie es la inclusión de testimonios de figuras destacadas del mundo del fútbol. Entre los entrevistados se encuentran estrellas excluyentes de este deporte, de la talla de Lionel Messi, Neymar, Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti, José Mourinho y Emiliano 'Dibu' Martínez, entre otros. Estos aportes brindan una visión multifacética del atacante como jugador y como persona, enriqueciendo la narrativa con anécdotas y reflexiones de quienes compartieron cancha y vestuario con él.

Además de las voces del fútbol, la serie también incluye entrevistas con la familia del "Flaco" incluyendo a su esposa Jorgelina Cardoso y sus padres. Estos testimonios íntimos permiten a los espectadores conocer el lado más personal del jugador, su vida fuera de las canchas y el apoyo fundamental que recibió de sus seres queridos a lo largo de su carrera. La docuserie no escatima en emociones, mostrando tanto los momentos de gloria como los de vulnerabilidad, pintando un retrato completo y auténtico del protagonista.

El spot que destrozó a Liberman y a Toti Pasman

En el aviso difundido por la mencionada plataforma, acompañaron el video con un mensaje contundente que esgrime que "es fundamental llegar limpio de críticas a esta serie. Ángel Di María: Romper la pared ya está disponible". En la grabación, que dura menos de dos minutos, aparece un actor que interpreta a Pasman en una sesión de terapia grupal, dentro de una cancha de papi fútbol. Y dice: "Hola a todos, soy Tito", aunque el resto de los presentes le contesta: "Hola, Toti". Allí, una de las mujeres le dice "la tenés adentro". Sorprendido, el falso Pasman le responde: "Ah, sí, la tengo adentro...", y muestra una medallita que tenía debajo de la remera que dice "3 años sin criticar".

La charla, llevada a cabo a las 11.11 horas en honor al número de camiseta que históricamente utilizó "Fideo" en la "Albiceleste", se denomina "criticadores anónimos". Y "Toti" siguió hablando: "Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María... Pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaba ni...". "¡Listo!", lo reta la terapeuta para que se callara. Al instante, aparece otra señora que también liquidaba al futbolista.

Por último, fue el turno de Liberman: "Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie, pero la verdad que me la mandó a guardar... ¡Me la mandó a guardar!". Entonces, vuelve Pasman al centro de la escena y le dice al resto: "Como hincha de la Selección, les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos. Dios te salve Di María, lleno eres de gloria, el 10 (Lionel Messi) es contigo". Por último, la líder de la sesión se comunica vía telefónica con la esposa y madre de las dos hijas de "Fideo", Jorgelina Cardoso, que le ordena: "A la señora liberala". "¿Y a Tito?", le pregunta la terapista. "No, todavía no. Algunos ángeles de la guarda más y vemos...".