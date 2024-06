"Necesitamos saber cómo van a resolver las políticas públicas"

El escándalo de la distribución de alimentos ha sido la noticia más redactada, buscada y leída en los últimos días.

Este martes, la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió al presidente Javier Milei en el marco de la polémica. Es el segundo encuentro entre ambos funcionarios, luego de la llegada del mandatario al país, ya que el domingo pasado mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos.

Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

En este sentido, varios legisladores y referentes sociales piden que la ministra se presente en el Congreso y brinde información al respecto. Un tema delicado, para el que Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la UCR se prestó a un diálogo en el programa Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7).

"Creo que el Gobierno está ocupado y consternado por las internas de gestión que tiene, que salieron a la luz a partir de esta impericia en el reparto de alimentos".

"Esta gestión está ocupada en ese tema, mientras que el resto necesitamos saber qué está pasando", comenzó la legisladora".

"Esta semana, la subsecretaría de la Comisión de Salud y Acción Social presentó un informe cuando comenzó el tema de los alimentos. El tema no es solamente los alimentos que faltan en los comedores de todo el país, sino básicamente el modo en que se está resolviendo la política pública.

Hay un salto al vacío, porque hay causas judiciales en el medio. La relación de poder es asimétrica, y no podemos andar adivinando hacia dónde va el Gobierno.

La comunidad no tiene por qué esperar que se resuelvan las impericias", explicó. Básicamente, Carrizo asegura que "estamos en una democracia rezagada, una democracia con la que teníamos todo para ser otra cosa, y en lugar de producir estado, hemos producido pobreza estructural".

Sandra Pettovello

La legisladora sostiene que en la Argentina ha fracasado la promesa de bienestar, la dirigencia política fracasó en el país, "y este gobierno inexperto llegó porque la gente no tiene otra cosa para elegir. Necesitamos ordenarnos con urgencia, y no saber qué es lo urgente genera perplejidad.

"Esta gestión no puede ordenar lo que es urgente", denunció. Es precisamente por esto que su bancada, la de la Unión Cívica Radical, pide que la ministra Sandra Pettovello se presente en el Congreso. "La idea es que sirva para debatir lo que el país necesita, que no es otra cosa que grandes acuerdos".

"Citamos a la ministra, o a su equipo, o a cualquiera del ministerio, para que venga y explique qué pasará con los alimentos para las personas con primeras necesidades", comentó.

Dicho pedido de informes, según Carrizo, exige 'todo': "Queremos saber cuánto alimento hay. Queremos saber cuál es el plan de distribución. Y queremos que se explique qué está ocurriendo en la gestión de la administración. Esto no puede volver a pasar -exige-, por lo que exigimos saber cómo va a ser el programa".

Y agrega que, oficialmente, los legisladores y referentes políticos no saben de contrataciones, licitaciones, compras o intermediarios: "Lo sabemos por los medios, pero no debería ser así. El Congreso está para coordinar eficientemente con el Ejecutivo, pero así y todo no pedimos que vengan a auditar, simplemente pedimos que vengan a coordinar y hacer", expresa, vehemente, Carla Carrizo.

"El Congreso tiene que garantizar que la ciudadanía tenga políticas firmes, y esto no está ocurriendo. Un día el vocero presidencial dice una cosa, y luego dice otra".

"La información no nos puede llegar como atajo, porque el Congreso Nacional es el segundo poder, además del Ejecutivo y del Judicial. No es un acto de arrojo opositor: es un acto de responsabilidad pública".

"Queremos velocidad, queremos que no vuelva a pasar, más allá de las causas que tienen un proceso y una dinámica", detalla la legisladora radical.