"La necesidad actual de Milei es fortalecer su peso parlamentario"

La Fundación Pensar, que está considerada como un think tank del PRO, publicó este lunes 1 de junio un informe sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. Es el primer documento del organismo que preside María Eugenia Vidal, y en dicho paper se analizan los seis primeros meses de gestión. "Hay más interrogantes que certezas", puede leerse en una parte del trabajo.

Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran "no haber leído" el informe, pese a que en otra sección aseguran que "el rumbo económico es el correcto". Entre tantas idas y venidas, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Pablo Romá, sociólogo y analista político, para comprender mejor el presente de ambas fuerzas, tanto el PRO como La Libertad Avanza.

Pablo Romá

"Las expectativas a futuro que plantea este Gobierno tienen que ver con las necesidades del presidente. Milei necesita fortalecer su peso parlamentario, y eso se pudo ver en las concesiones de la Ley Bases, que fue importante lograrla y es también muy importante para la solidez de esta gestión", comenta Romá.

"Las elecciones del año que viene están planteadas en ese contexto, y en este sentido el Gobierno tiene dos líneas: por un lado, la fusión con el PRO, pero también jugarse la carta de que esa fusión se dé por abajo, no por arriba. Es decir -aclara el sociólogo-, que no se dé sobre los dirigentes, sino sobre la base del PRO, porque hoy el PRO apoya a la gestión".

Según el analista político, la posición del PRO es compleja: por un lado, juega muy fuerte con casi un oficialismo, pero también trata de diferenciarse con cuestiones mínimas. "Pero la base electoral del PRO entiende que hoy la opción política es Milei", dice el entrevistado. La pregunta entonces es: ¿qué pasaría si el gobierno de Milei no cambia el rumbo, no logra el rebote económico, y persiste la imagen actual de los mercados?

Javier Milei

"En ese caso -contesta Romá-, la visión del PRO sería otra. Macri está jugando en la línea de ser alternativa del gobierno de Milei. Hay que discutir si la Ley Bases es un logro para la sociedad o no, pero al PRO sí le interesaba que saliera la Ley Bases, porque estructuralmente cambia muchas cosas, sobre todo el rol del Estado. Quizá, ante las posibles imposibilidades de Milei, el PRO y el poder pueden ser una alternativa política a este plan económico", comenta el entrevistado.

Milei: su imagen hoy

Si bien los números que reflejan la imagen positiva de Javier Milei se siguen manteniendo, hay una percepción de que el ajuste lo están pagando los sectores más carenciados. "Lo pagan jubilados, familias, pero no la casta. Y esto se ve en el estado de ánimo general, crece más el pesimismo, y hay bronca en varios sectores. El cambio dependerá de los resultados que logre el gobierno, ya que la idea de bajar la inflación es un punto a favor de la gestión Milei", explica el entrevistado.

Mauricio Macri

La falta de dólares en la Argentina es un verdadero problema, de eso no hay duda. "Eso no es un problema del kirchnerismo, del macrismo, o de La Libertad Avanza. Es un problema estructural, y el gobierno de Milei tiene una forma un poco brusca de resolver el problema, pero convengamos en que también se trabaja la idea del sacrificio. La posibilidad de romper el molde está planteada, pero la gente espera que ese sacrificio no sea en vano", culminó el entrevistado.