Luchemos por Ludmi: la campaña para ayudar a una bebé con una rara enfermedad

Los padres de una bebé de 10 meses de vida están impulsando una desesperada campaña en redes sociales para ayudar a mejorar la calidad de vida de la pequeña, que padece AME (ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO 1).

"Luchemos por Ludmi" es el nombre de la cuenta de Facebook a través de la cual están dando a conocer la situación de la bebé oriunda del departamento de Guaymallén.

"Soy Ludmila Palacio Bressa y curso mi décimo mes de vida. Cuando tenía apenas 90 días, mi mamá me llevo a la pediatra, la cual me envió a la kinesióloga porque me detectó que tenía hipotonía porque no sostenía mí cabecita. Desde ese día, mi vida cambió", describen en una publicación.

En el posteo explican que le diagnosticaron esta enfermedad que, después de tres estudios, se terminó de confirmar. "Todas estas demoras no solo fueron una perdida de tiempo sino que esta enfermedad comenzó a dañar mi cuerpito y de la manera más cruel. Terminé con traqueotomía y botón gástrico; pero aún así llena de esperanzas", detalla el conmovedor comunicado.

El tratamiento cuesta millones de pesos por mes y la obra social que tienen los padres de Ludmila (OSPE) no lo pagará. "Luego de la presentación de un recurso de amparo nos indican que no tienen los fondos", explicaron en redes sociales.

"Un juez sentenció la cobertura de la medicación el 31 de julio y aún no tengo el tratamiento. Solo sé que quiero vivir, todos los días intento mejorar, mover una nueva parte de mi cuerpo, sobrevivir a esta enfermedad solo con ayuda médica y así y todo siempre sonrío agradeciendo lo que hoy tengo", indicaron.

"Mis padres y yo necesitamos la ayuda de todos. Sólo quiero tener un vida plena y lo más dignamente posible. No pedimos otra cosa que los medios necesarios para un tratamiento médico. La esperanza es aquello que nos mantiene conectados a la vida... ¿Me ayudan compartiendo mi historia?", concluye el posteo.