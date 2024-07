Sigue la discusión acerca de los beneficios de tomar vino de manera moderada

Hay muchas definiciones de la ciencia que no se discuten. Sin embargo, hay veces que las investigaciones generan que se pongan en tela de juicio.

Un ejemplo de este planteo es el que se refiere al impacto del consumo de alcohol en la salud. No se discute que el abuso de esta sustancia provoca 2,6 millones de muertes al año en el mundo y está relacionado con 200 enfermedades, como el cáncer y la cirrosis. Lo que ahora se pone en duda es las consecuencias del consumo moderado. Algunas investigaciones no solo no encuentran daño en una copa de vino al día, sino que incluso le atribuyen beneficios.

La postura de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja completamente el consumo de alcohol: "No hay una forma de consumo de alcohol que esté exenta de riesgos. Incluso un consumo bajo puede causar daños", advierte.

De cualquier forma, algunos estudios sugieren que el consumo moderado, en ciertos grupos, puede tener efectos protectores contra enfermedades cardíacas, ictus o diabetes. El debate científico sigue abierto y hay investigaciones que cuestionan estos beneficios, señalando que los riesgos superan las posibles ventajas.

Una reciente, publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, revisa los datos y concluye que muchos estudios observacionales, que indican que el consumo moderado de alcohol alarga la vida, son defectuosos, con sesgos y baja calidad.

Sesgos en los estudios

Los investigadores del Instituto Canadiense para la Investigación del Uso de Sustancias señalan que, aunque muchos estudios observacionales sugieren que quienes beben moderadamente viven más y tienen menos enfermedades que los abstemios, esos estudios tienen muchos sesgos que contaminan los resultados. Estos científicos decidieron analizar más de cien estudios sobre consumo de alcohol y mortalidad por todas las causas para identificar esos defectos.

Resultados del análisis

El análisis identificó varios factores que sesgan los resultados y minimizan el riesgo para los bebedores moderados (aproximadamente dos copas de vino al día para hombres, la mitad para mujeres). Entre estos factores se incluyen el uso de grupos de mayor edad, la inclusión de bebedores anteriores u ocasionales en el grupo de abstemios, medidas de consumo de alcohol de baja calidad, y la inclusión de personas con otros problemas de salud preexistentes.

El problema de los abstemios

Uno de los principales sesgos detectados es cómo se construye el grupo de abstemios. Estudios de menor calidad tienden a incluir a personas que nunca han bebido junto a quienes han dejado de beber por razones de salud, desvirtuando los resultados.

Esto hace que los bebedores parezcan más saludables en comparación. Un caso emblemático es un gran estudio que supuso que el consumo de cierto grado de alcohol protegía contra las enfermedades cardíacas, lo cual contribuyó a estimar un millón menos de muertes en 2020 asociadas al alcohol en comparación con 2016. Sin embargo, investigaciones posteriores señalaron sesgos en el grupo de abstemios, que incluía a personas que dejaron de beber por motivos de salud.

Debate y conclusiones

La investigación encontró que los estudios menos sesgados no mostraron una reducción significativa del riesgo de mortalidad entre los bebedores moderados, mientras que los más sesgados indicaban beneficios sustanciales. James Clay, coautor del estudio, advierte que "promocionar los posibles beneficios del consumo moderado de alcohol puede ser peligroso", ya que puede fomentar un mayor consumo y eclipsar los riesgos bien documentados, como el cáncer y la adicción.

Continúa el debate

En España, el estudio de intervención Predimed también avala los posibles beneficios del consumo moderado de alcohol, integrado en la dieta mediterránea. Miguel Ángel Martínez, investigador del Predimed, destaca que eliminar el vino tinto de la dieta mediterránea reduce su factor protector cardiovascular. Sin embargo, investigaciones posteriores siguen cuestionando estos beneficios.

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, y otros científicos critican los defectos metodológicos de muchos estudios. La conclusión es que no se deben promocionar los supuestos beneficios del alcohol, ya que los riesgos son elevados y el debate científico está lejos de un consenso.

En resumen, aunque algunos estudios sugieren beneficios del consumo moderado de alcohol, las evidencias son contradictorias y sesgadas, y los riesgos superan a las posibles ventajas.

Con información de El País.