Un mito sobre el uso del celular fue desmentido: ¿cuál es?

El mito de que los teléfonos móviles producen cáncer ha sido un tema de debate durante años, poniendo en duda a veces hasta afirmaciones científicas.

Cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó en 2022 la exposición a las ondas de radio como posible carcinógeno para los seres humanos, las alarmas se encendieron entre los usuarios.

Después, la IARC aclaró que su clasificación se basó en gran medida en evidencia limitada de estudios de observación en humanos y señaló que las pruebas no eran concluyentes.

De todos modos, el origen de la noticia fue suficiente para generar numerosos titulares alarmantes en la prensa vinculando el uso de celulares con el cáncer cerebral.

¿Qué determinaron los estudios?

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones científicas han encontrado que no hay evidencia concluyente de que el uso de teléfonos móviles incremente el riesgo de desarrollar cáncer.

Numerosas organizaciones, entre las que se cuentan la OMS y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), han realizado exhaustivas revisiones de la evidencia y han concluido que no hay evidencia científica creíble que respalde la afirmación de que los teléfonos móviles causan cáncer.

Por ejemplo, una nueva revisión de estudios realizados a nivel global pedida por la OMS concluyó que no hay evidencia de que el uso del celular incremente el riesgo de cáncer.

Los teléfonos móviles emiten radiación no ionizante, que es diferente a la radiación ionizante emitida por rayos X o radioterapia. La radiación no ionizante no tiene suficiente energía para dañar el ADN y causar la temida y mortal enfermedad.

Sin embargo, es importante destacar que el uso excesivo de teléfonos móviles puede tener otros efectos negativos para la salud, como la pérdida de sueño, la ansiedad y la distracción.

Aunque el mito de que los teléfonos móviles producen cáncer ha sido descartado, es importante tener en cuenta que el uso moderado y responsable de los teléfonos móviles es clave para minimizar cualquier riesgo potencial.