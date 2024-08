Beber agua con limón es bueno para algunas cosas, pero...

Beber agua con limón se ha vuelto tendencia en los últimos tiempos, debido a que se le atribuyen numerosos beneficios, incluidos reforzar la inmunidad, mejorar la digestión, contribuir a la pérdida de peso y otras ventajas.

Sin embargo, algunos médicos y especialistas advierten que esa bebida no necesariamente es para todos, ya que hay algunos efectos secundarios que muchos no conocen y que se deben considerar para no afectar la buena salud.

Si bien se cree que no es necesario dejar de beberla (salvo en algunos casos de personas que sufren ciertas afecciones) los especialistas coinciden en que hay que evitar los excesos.

Entonces, ¿qué contraindicaciones tiene el agua con limón? ¿Demasiada agua con limón es mala? ¿Cuáles son las desventajas del agua con limón?

Beneficios para la salud

Hidratación: añadir limón al agua puede hacer que consumir líquidos sea más agradable, ayudando a aumentar la ingesta diaria de agua.

Control de peso: el agua con limón puede ayudar a mantener la sensación de saciedad, lo que contribuye a controlar el apetito y el peso.

Mejora de la digestión: beber agua con limón puede estimular la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión y ayudando a prevenir el estreñimiento.

Refresca el aliento: el ácido cítrico en los limones puede ayudar a reducir el mal aliento al matar las bacterias en la boca.

Aporte de vitamina C: los limones son ricos en vitamina C, un antioxidante que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones.

Desintoxicación: aunque las evidencias científicas son limitadas, se cree que el agua con limón puede ayudar a eliminar toxinas del cuerpo.

Balance del pH: a pesar de ser ácido por naturaleza, el limón tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo que puede ayudar a equilibrar los niveles de pH.

Efectos adversos del agua con limón

Sin embargo, los médicos ponen en evidencia algunos posibles efectos secundarios o riesgos de consumir esta bebida.

Erosión del esmalte dental: beber mucha agua con limón puede afectar los dientes, según expertos que advierten que el jugo de un limón contiene entre un 5 y un 6 % de ácido cítrico. Con el tiempo, la exposición al ácido del agua de limón puede causar daños importantes en el esmalte dental, llegando incluso a erosionar la capa exterior dura del diente hasta la dentina.

Reflujo gástrico: quienes sufren de acidez estomacal y reflujo gástrico también deberían evitar el agua con limón, ya que puede empeorar los síntomas del reflujo producidos por comer o beber algo ácido, como tomates o rodajas de pomelo.

Sensibilidad dental: las personas con sensibilidad dental tal vez deban pensar dos veces antes de consumir esta bebida, ya que podría empeorar las cosas haciendo que consumir alimentos y bebidas calientes, fríos o dulces resulte incómodo.

Úlceras en la boca: además, es posible que las personas con úlceras o llagas bucales también quieran evitar el agua con limón dado que puede resultar doloroso. Su acidez puede irritar las aftas y retrasar su curación.

Migraña: también deberían evitar el agua con limón quienes son sensibles a la tiramina, ya que el jugo de limón tiene un alto contenido del aminoácido tiramina y puede provocar migrañas.

Interacción con medicamentos: existen también algunas interacciones entre el jugo de cítricos, como el limón, y los fármacos. En ese sentid, estudios científicos han demostrado interacciones entre el jugo de pomelo, el jugo de lima y el jugo de limón y ciertos medicamentos. Por eso antes de beber agua con limón se debe hablar con un profesional médico sobre las posibles interacciones con cualquier medicamento recetado.