Vitaminas para niños: cuáles son esenciales y cómo incluirlas en la alimentación

Los suplementos dietarios no son alimentos y no pueden suplir una alimentación balanceada, sin embargo, sí son esenciales en casos de carencias nutricionales, tanto en adultos como en niños.

Sabrina Critzmann, pediatra, indicó

"Si algún niño tiene algún problema con la alimentación, hay que ver que está sucediendo, muchos problemas de alimentación tienen que ver por lo que si comen, las galletitas, los jugos, los postres azucarados que hacen que después no coman otras comidas".

Con respecto a los suplementos, vitaminas y demás, hablamos de tres suplementos que usamos en pediatría, con indicación profesional. La primera es la vitamina D que gran parte se absorbe por la exposición controlada al sol, está bueno estar afuera, en la plaza, tocar el pasto, eso ayuda un montón a la salud en general y al funcionamiento del cerebro y los ciclos del sueño".

Con una dieta sana y equilibrada basta para obtener las vitaminas necesarias.

"La vitamina D en gotita se da a los menores de 1 año porque vivimos en ciudades debajo de un techo y tenemos poca exposición solar y es una vitamina que funciona como hormona y trabaja también el sistema inmune. Esto lo receta el pediatra o el médico en general para todo bebé menor de 1 año.

"Después, donde vivas, no es lo mismo vivir en Tierra del Fuego que vivir en Salta, la persona en Tierra del Fuego tiene suplemento de vitaminas D, ahí depende de qué pasa con cada persona", explicó.

El segundo, "lo conoce todo el mundo, es el hierro, le debamos hierro a todas las infancias en su primer año de vida, pero hoy no se da a todos los bebés, se da a los bebés que tienen factores de riesgo".

" Los factores de riesgo son bebés prematuros, bebés que fueron gemelares, bebés que no están recibiendo hierro en su alimentación, bebés que tiene algún otro factor de riesgo. Si tenés dudas debés consultar con el pediatra".

El salmón es una de las mejores fuentes para obtener vitamina E.

"El tercero, es menos conocido, pero es importante, la vitamina B12, nosotros la absorbemos al consumir carnes, productos de origen animal, que tampoco se produce mágicamente del animal. Los animales hoy por la forma en que se crían también están suplementados con vitamina B12", dijo.

Las personas y las infancias que tienen una alimentación basada en plantas, veganos, vegetarianos, que consumen poca proteína animal, "la mayor parte de ellos van a necesitar un suplemento de vitamina B12. Cuánto, cómo y cuál, eso lo tiene que definir un profesional".

Un bebé puede tener una alimentación vegana, si puede, los nutrientes van a estar si se planifica bien su alimentación. Las proteínas las saca de las legumbres que sin una excelente fuente de hierro y proteínas, pero toda infancia vegetariana, vegana, con una alimentación basada en plantas debe estar suplementada con vitamina B12.

Los niños que comen carne ¿deben suplementarse? Hay que ver cuántas veces come por semana, qué carne como. Pero estos son los tres suplementos de vitamina que usamos los profesionales de salud con las infancias", consideró.

Un muy bajo porcentaje de los niños y jóvenes siguen la dieta mediterránea.

"La vitamina D, como es liposoluble se considera que se absorbe mejor si está disuelta en grasa. Entonces aceite de oliva, un alimento graso ayuda, no es absorción. Uno puede tomar un montón de vitaminas, pero momento, si mi intestino no está sano porque fumo, soy una persona sedentaria, consumo productos alimentarios que no son saludables, tomo gaseosa todo el día, juego todo el día, no toma agua, y me compro un montón de suplemento, pero mi intestino no los puede absorber. Entonces así como entran, así salen. Entonces lo primero es moverse. Los buenos vínculos, la alimentación saludable, estar un poco más descolgados de las pantallas, buscar una salud más integral que ir a comprarla en un suplemento".