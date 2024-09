Hebe Casado: "Necesitamos la autorización de ANMAT para traer medicamentos accesibles"

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, explicó en Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), las alternativas de la importación de medicamentos y la problemática de las recetas no controladas de PAMI.

"La fundamentación es principalmente económica, porque significaría un ahorro importante para las arcas provinciales; en particular, se le permite a la provincia importar estos medicamentos y se abriría la puerta para el resto del país y las obras sociales, y prepagas que existen en el país. No sería un solo ahorro para la provincia, sino para todos los que trabajan en el sistema de salud".

El posible acuerdo con India

"India produce gran cantidad de medicamentos; esos medicamentos están aceptados en otros lugares del mundo. Los acepta la FDA, que es el órgano que regula los medicamentos en Estados Unidos, la EMA en la Unión Europea, y acá hay una traba a nivel del ANMAT, que queremos que se solucione para que podamos lograr ese objetivo. Ha sido una idea de nuestro ministro de Salud y se está trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y con los otros intervinientes en la decisión, de que se pueda o no, importar esos medicamentos", explicó Hebe Casado.

El enorme peso de la industria farmacéutica

"Es una cuestión de insistir y que se hagan los estudios correspondientes, para que se acepten, pero recordemos que la ANMAT fue bastante laxa durante la pandemia, al permitir que se inmunizara a los argentinos con vacunas que no habían pasado los filtros correspondientes, como eran los casos de la Sputnik o las de origen chino".

"La ANMAT tiene que funcionar como un organismo técnico y tiene que ser independiente ideológicamente, no lo fue durante la pandemia. Tiene que cumplir con la objetividad de las cuestiones técnicas, entonces, debería requerir los estudios correspondientes para aprobar esos medicamentos, aunque, habitualmente, cuando están aceptados por la FDA o la EMA, el ANMAT los acepta porque se sabe que esos organismos han hecho los estudios correspondientes", señaló la vicegobernadora.

Los tipos de medicación gestionados por el gobierno provincial

"En realidad es la autorización, y después según las licitaciones se permite que se abra el mercado para esos medicamentos. Esto se hará para diferentes grupos de medicamentos, se presenten o no, una oferta. Puede ser desde medicamentos oncológicos hasta medicamentos para la presión, diabetes y demás".

Sobre los supuestos jubilados que hicieron un negocio con los medicamentos

"No, primero hay que aclarar que los medicamentos que se retiran del Vademécum al 100% de PAMI, en muchos casos eran retirados en forma habitual por los jubilados; lo necesitaran o no. Es raro que uno necesite permanentemente ciertos remedios y, más de este tipo, porque pueden generar efectos secundarios y contraindicaciones a la salud, debido a que el riñón, el hígado del jubilado tiene cierto déficit que corresponde a la edad, entonces darlos en forma crónica no corresponde", recalcó la entrevistada.

"En las otras obras sociales, tampoco se dan al 100% y tienen que tener una indicación específica, no se dan en forma crónica, no se dan en forma crónica los antibióticos, los analgésicos, los antiinflamatorios, por lo cual tienen que tener una indicación médica y no tiene que ser una indicación permanente. Que todos los meses los retiraran, llevaba a que algunos los consumían en exceso y podían ser nocivos para la salud y, los que no consumían, o se les vencían o se los daban a familiares, en algunos casos se podría haber hecho hasta algún tipo de negocio con esos medicamentos".

"Imaginen que hay 5 millones de afiliados de PAMI. Pongamos un valor al paracetamol, a 10 mil pesos por caja de paracetamol multiplicado por 5 millones; calculen cuánto es eso para la obra social y que a veces hay problemas para conseguir otras cosas. Por ahí, las pequeñas cosas que uno cree que son insignificantes cuando se multiplican por millones, significa mucha plata para las arcas de una obra social tan importante como es el PAMI", concluyó la vicegobernadora de Mendoza.

Producción Periodística: Martin Gastañaga, Enrique Villalobo, Daniel Gallardo y Ulises Addamo