Los videojuegos pueden ser considerados verdaderas obras maestras. Conquistan, crean mundos imaginarios, hacen vivir aventuras o relajan la mente. Y todo desde un comando que, uniendo dedos y cerebro, saca habilidades que no sabíamos que teníamos.

Y la historia de los videojuegos incluye algunos títulos que trascienden las barreras del tiempo, y dejan una marca en la industria. Algunos se ganaron la etiqueta de clásicos, y amplían el pequeño mundo de una pantalla con diseños asombrosos, sagas, pasos a la pantalla grande o, incluso, bandas de sonido espectaculares.

Es por esto que una consulta a la Inteligencia Artificial no estaba de más. El ChatGPT cotejó varios títulos, y elaboró una lista de los 10 mejores videojuegos de la historia. Muchos de ellos tuvieron un impacto importante en la sociedad, o se ganaron el cariño de los jugadores.

La lista de los mejorcitos

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998): juego de acción-aventura de mundo abierto, considerado uno de los mejores de todos los tiempos por su innovación y narrativa.







2. Super Mario 64 (1996): un título revolucionario en el género de plataformas 3D que estableció estándares para futuros juegos de este tipo.

3. The Last of Us (2013): videojuego de acción y supervivencia, con una narrativa emocionalmente impactante y una jugabilidad pulida.







4. Red Dead Redemption 2 (2018): épico juego de acción y aventuras en un mundo abierto, alabado por su historia, personajes y detallado mundo.

5. Dark Souls (2011): conocido por su dificultad desafiante y su diseño de juego intrincado, ha ganado un gran seguimiento de culto.

6. Chrono Trigger (1995): elogiado por su trama compleja, personajes memorables y sistema de combate innovador.

7. Half-Life 2 (2004): un shooter en primera persona aclamado por su narrativa envolvente y mecánicas de juego innovadoras.

8. Portal (2007): un juego de rompecabezas en primera persona que se destaca por su creatividad, diseño inteligente y diálogos ingeniosos.

9. Minecraft (2011): juego de construcción y exploración que ha alcanzado una enorme popularidad debido a su creatividad ilimitada y jugabilidad adictiva.





10. Tetris (1984): Un clásico juego de puzles que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo ampliamente jugado en diferentes plataformas.