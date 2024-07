"Kicillof se opone a darle un marco legal a las inversiones de capitales extranjeros"

Es por todos conocido que la Argentina es un país con infinidad de recursos. Agricultura, ganado, minerales, petróleo y gas, como para empezar, son algunos de los elementos que conforman un potencial enorme para una región. Y precisamente este último, el gas, es parte de un enorme proyecto para exportarlo, con un plan que arrancaría en el año 2029.

Esta acción pretende generar gas desde Vaca Muerta, proviene desde el interior de la empresa YPF, y se denomina ARGLNG. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un régimen de fomento a inversiones para desarrollar la planta de gas licuado en Bahía Blanca, sin adherirse al RIGI. A raíz de esto, el legislador neuquino Osvaldo Llancafilo se unió al rionegrino Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, para encabezar una estrategia parlamentaria a favor de la posición de las provincias patagónicas.

Osvaldo Llancafilo

En este sentido, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Llancafilo, para conocer en primera persona el tema en cuestión. "El 90% del gas y del petróleo de la Argentina es patagónico. Neuquén y Río Negro son fundamentales, más teniendo en cuenta que contamos con la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, y la cuarta cuenca de petróleo. No solamente hay que extraer gas y petróleo, sino industrializarlos en origen y, además, darle valor agregado", dijo el funcionario.

"Esta inversión de 30 mil millones de pesos que tiene prevista Petronas junto a YPF se construye en el golfo San Matías, en Punta Colorada, un puerto por donde salía toda la producción de las minas de Sierra Grande. La salida hacia el mar tiene que ser a través de Río Negro, más aun teniendo en cuenta un elemento fundamental para nosotros. La Ley Bases contenía dos capítulos muy importantes: la ley de hidrocarburos, y la implementación del RIGI", explica el legislador. Según Llancafilo, esto les da seguridad jurídica y marco legal a las inversiones de capitales".

Ubicación del Golfo San Matías

"Kicillof se opone, pero con esta actitud se opone también al RIGI, establecido en la Ley Bases. Él fue muy claro con su posición institucional con respecto de los puntos que se trataron en el Pacto de Mayo: uno de esos puntos establece la federalización del estado argentino, fundamentalmente dándole protagonismo a las economías regionales, y descentralizando esa concentración que históricamente ha hecho Buenos Aires", agrega el legislador.

Cuando se habla de aguas profundas, el golfo San Matías tiene un elemento que es esencial: la profundidad de sus aguas. "Cualquier inversión se vería más beneficiada con tener su sede en esta región -argumenta Llancafilo-, porque no hace falta hacer dragados para acceder a las aguas profundas del Atlántico. Esto les permitiría a los grandes buques acercarse a la costa sin mayores problemas y, así, exportar el gas licuado".

Unitarios versus federales

El legislador neuquino aduce que el esquema 'unitarios contra federales' es algo histórico en nuestro país, y que mucho tiene que ver en este momento. El anuncio de inversión entre Petronas con YPF se generó en septiembre de 2022, donde ya había intenciones de dar luz verde al proyecto de puerto de GNL en Bahía Blanca. "Hace falta sentido común. En cualquier lugar del mundo, si se tiene la provisión de recursos que hace al gas licuado, se hace y punto, sobre todo con la salida al mar lo más cercana posible", enumera el diputado nacional.

Golfo San Matías

"Hoy Vaca Muerta está produciendo 394 mil barriles día de petróleo, 105,56 millones de metros cúbicos de gas día, y hemos aprovechado solo el 8% de ese recurso, con el que ya llevamos prácticamente 15 años de explotación. El punto es que se terminará el gas y el petróleo, la ventana de tiempo de exploración del petróleo es de 30 años, de gas es de 100 años, con lo cual hay que garantizar seguridad jurídica. Hoy estamos discutiendo políticamente en Buenos Aires si el gobernador adhiere o no al RIGI. Es la muestra cabal de que no acompaña el proyecto. No lo aprobó. Y ya es tarde", finaliza Osvaldo Llancafilo.