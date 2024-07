Era empleado estatal y dejó todo: hoy triunfa como soguero

Tenía una pasión que nació al cumplir 9 años de vida. Hoy roza los 40, y en todo este trayecto fue parte de la Administración Pública de Mendoza, un trabajo que le garantizaba respaldo, solidez y beneficios médicos y sociales, entre otros. Pero decidió dejar todo y cumplir con ese viejo sueño: ser soguero, uno de los pocos artesanos encargados de manufacturar elementos de cuero.

Federico Cócola, soguero

Este 2024 lo encuentra como el elemento principal del Cuarto de las Sogas, dentro de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria. "Lo que empezó como un hobby, hoy es un modo de vida", expresa.

Se llama Federico Cócola, y recientemente fue elegido para ser parte de la edición número 136 de dicha Exposición, entre el 18 y el 28 de julio. En el predio de La Rural, en pleno Palermo, Federico mostrará sus artesanías junto al mendocino Juan Muñiz, lo cual es algo insólito: "Hace mucho tiempo que no eligen a alguien de la provincia para este mega-evento de relevancia internacional. Esto nos llena de orgullo, y es fundamental para visibilizar el talento que hay en el oeste del territorio argentino", detalla.

El origen

"Tanto a mi viejo como a mi abuelo siempre les gustó el campo. Sobre todo, lo relacionado a lo criollo y a lo cuyano. Ellos me llevaban de chico a sus salidas, y así me fueron gustando los caballos, hasta que tuve los míos propios. A los 16 fuimos al campo (una de las últimas veces con mi abuelo), y el puestero del lugar sacó un tiento con un cuchillo y se hizo una sortija en el dedo. Quedé impactado: el hombre vio mi interés en eso y le dijo a mi papá que me comprara el libro 'Trenzas gauchas'. Y mi papá me lo compró", rememora Cócola.

Artesanías en cuero

El entonces adolescente siguió incursionando en el mundo de los caballos, y fue así que conoció a Leandro Calot. "Él me enseñó a sacar tientos, y me mostró de dónde sacar cuero de chivo para hacerlos. Fui practicando para ver cómo se hacían las vainas, las cabezadas, las riendas, y todo lo vinculado al campo. Hasta que llegó internet, y empecé a compartir experiencias en los foros", agrega Cócola.

El trabajo administrativo

Federico Cócola siguió con el amor al trenzado artesanal de campo, pero llegó un momento en que el adolescente se hizo adulto: había que salir a trabajar. Un puesto como administrativo en el Estado le dio la posibilidad de establecerse y afirmar su presente monetario. "Estuve ahí doce años, era empleado del Gobierno de Mendoza. Pero mientras trabajaba, dedicaba mi tiempo libre a los cueros, a cosas que me iban encargando. Nunca dejé mi hobby", recuerda el artista.

Artesanías en cuero

Pero ya no se sentía cómodo con el trabajo estatal. "Tenía la sensación de que no sumaba ni económica ni personalmente. Con el apoyo de mi esposa decidí dejar todo y apostar a este oficio, que hoy me ocupa la mayor parte del tiempo. Esta nueva historia empezó en marzo del 2024. Y tengo trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto", reconoce el ahora artesano.

Cócola se dedica a las artesanías con cuero, pero también a la platería criolla. "Me está yendo bien. Me dedico desde que me levanto hasta que me acuesto, me encanta tener la cabeza ocupada en hacer nuevos diseños, en incursionar a fondo todo el tiempo, y progresar. Voy muy bien, muestro mis trabajos en Instagram. Me gusta mucho, y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión.

Artesanías en cuero

Trabajar el cuero lo acerca a sus abuelos, al pasado, al campo, a lo criollo. "Es parte del gen argentino. Es parte de mi vida", reflexiona el soguero. Un término que cambia según las regiones geográficas, pero que en época de los inmigrantes fue furor, y una de las actividades más pedidas por las antiguas generaciones.