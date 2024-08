La secuela de 'Exterminio' finalizó su rodaje con Danny Boyle como director

La esperada secuela de la película de culto Exterminio, titulada 28 Years Later, ha concluido recientemente su rodaje, según ha confirmado el productor Andrew Macdonald. Durante el Festival de Cine de Edimburgo (vía Collider), Macdonald reveló que la primera entrega de la trilogía ya está completa y que la producción de la segunda parte comenzará en breve.

28 Years Later sigue a la exitosa Exterminio (28 Days Later) y su secuela Exterminio 2 (28 Weeks Later), y es dirigida nuevamente por Danny Boyle, quien regresa al timón tras haber dirigido la primera película. Alex Garland , el guionista de la original, también está de vuelta para escribir el guion de esta nueva entrega, que contará con un elenco destacado que incluye a Jodie Comer (31), Aaron Taylor-Johnson (34) y Ralph Fiennes (61).

El productor también mencionó que los planes para una trilogía completa están en marcha, con la esperanza de que las dos secuelas se produzcan a continuación. Aunque la trama de '28 Years Later' aún se mantiene en secreto, la película promete continuar con la historia post-apocalíptica que revolucionó el género de terror con su retrato de un virus altamente contagioso y agresivo.

El rodaje de 28 Years Later se ha llevado a cabo en el norte de Inglaterra, en localidades como Northumberland y Yorkshire, y la película está programada para estrenarse en cines el 20 de junio de 2025. El regreso de Cillian Murphy como Jim, el protagonista de la primera película, ha sido confirmado, y se espera que su participación tenga un papel significativo en esta nueva entrega.

La secuela de 28 Days Later ha generado gran expectación entre los fanáticos del género y la crítica, y la confirmación del inicio de la producción de la segunda parte de la trilogía sugiere que el interés en esta saga continúa en auge. Con Boyle y Garland de vuelta en el equipo creativo, los seguidores del clásico de terror pueden esperar una experiencia cinematográfica igualmente impactante.

Exterminio, dirigida por Danny Boyle en 2002, redefinió el género de terror con su innovador enfoque del apocalipsis zombi. A diferencia de los muertos vivientes tradicionales, la película introdujo una visión renovada con su "Virus Rage", que transforma a las personas en criaturas frenéticas y agresivas. Este cambio no solo revitalizó el interés en las historias de zombis, sino que también estableció un nuevo estándar para el suspense y la atmósfera en el cine de terror.

La inquietante estética y la intensidad emocional de Exterminio ofrecieron una experiencia visceral que resonó profundamente con el público y la crítica, cimentando su lugar como un clásico moderno y una influencia perdurable en el cine de terror contemporáneo. La visión de Boyle y el guion de Alex Garland continúan inspirando a cineastas y cautivando a audiencias, demostrando que la película no es solo un hito en el género, sino un ejemplo perdurable de innovación cinematográfica.