Escritura defectuosa: alertan por un trastorno en el aprendizaje de los chicos

El trastorno de aprendizaje en la niñez que involucra deficiencias en las habilidades de escritura, también conocido como trastorno de la expresión escrita, puede ser corregido en un alto porcentaje siempre y cuando sea detectado lo más temprano posible.

Así lo aseguró Lorena Bottero, neurosicoeducadora, quien explicó, en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo, que la disgrafía es, "un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de la escritura defectuosa.

"Es muy importante detectarlo cuanto antes para poder tomar acciones y empezar a mejorar, porque trae algunos inconvenientes tanto en el alumno como en el vincularse con el otro".

"Es evolutivo. A veces no hay que hacer diagnósticos precoces porque la escritura es una habilidad que se aprende. Más o menos hay que esperar hasta los 6 o 7 años y ahí es cuando muchas veces surge en el colegio. Porque esto afecta al rendimiento escolar del niño, donde se ve que tiene una letra particular, a veces escriben en espejos o muy amontonados o muy espaciados o letras muy grandes", explicó.

Y añadió: "Entonces, cuando uno como docente ve que el niño en una etapa evolutiva ya tendría que escribir de una determinada manera, ahí es donde se empieza a detectar y a tomar cartas en el asunto. Quería aclarar esto que la escritura es una habilidad y como tal se entrena".

Hoy no solo lo vemos en un diagnóstico, sino que hoy en la realidad del aula lo estamos viendo mucho en niños y en adolescentes, por el hecho que están tanto tiempo en pantallas. No entrenan esta habilidad de escribir a mano y vemos bastantes letras ilegibles o niños y adolescentes muy lerdos a la hora de escribir".

Lorena_Bottero

"Acá es muy interesante el vínculo de los papás con el colegio porque muchas veces como papás cuando inician los niños en la escritura ponemos toda esa ansiedad que queremos que escriban bien, perfecto y cada niño tiene su evolución y su tiempo, sí creo que pasado los 7 años, los 8, cuando vemos que se le dificulta poder escribir una ida, organizar una idea dentro del cuaderno ahí ya es un tema que tenemos que tomar cartas en el asunto y también los papás tienen que estar con los ojos atentos", dijo.

Recordó que, "nosotros antes aprendíamos a hacer una letra bonita, pero en Educación cambió muchísimas cosas y hay cosas a las que nos tenemos que aggiornar, pero hay cosas que tenemos que volver a recuperar de esa educación".

"Creo que lo que es la escritura, el volver al dictado, porque hoy más que nunca los chicos al estar con las pantallas tenemos que entrenar esas habilidades, el leer, interpretar, el escribir. Tienen que volver los dictados a las clases porque es una señal cuando al niño le cuesta escribir, escribe lento, es un indicio que puede tener este trastorno, o no y es una habilidad que falta entrenar".

"Trabajo con adolescentes y este año como eje principal dentro de todas las materias es la lectura, la escritura y la comprensión de textos, porque esto, sobre todo después de la pandemia se fueron perdiendo estas habilidades que hay que volver a recuperar y esto de los dictados trabajan las funciones ejecutivas del cerebro, retener la información, poder ponerla en la hoja, escribirla, esas cosas hoy en día las tenemos que volver a entrenar.

" No hay que perder de vista que esto es importante porque si los chicos desde chicos no aprenden a interpretar una idea, no van a poder avanzar, no van a poder tener espíritu crítico", consideró.

Brindó como ejemplo de corrección del trastorno, "el poder pintar con pinceles, es entrenar la motricidad de la mano. Muchas veces no saben cómo agarrar el lápiz. Entonces todo lo que sea de pintura hace que relajen parte de la mano y es muy importante".

"Hoy vemos que los niños su capacidad de atención está cada vez más acotada, por tener todo ya, inmediato, entonces como padres tenemos que empezar a entrenar esas habilidades desde casa, fomentar espacio, que los chicos puedan leer, escribir, pintar, es muy importante. Hay que dedicarle presencia a los chicos", manifestó.