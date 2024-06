No es tan bueno la palabra "dieta" en la nutrición infantil

Araceli Vallone, nutricionista, señaló en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), una serie de pautas para la alimentación de los menores.

"A los chicos se los tiene que informar, dar buena información, pero dicha información, no es incluirlos en un mundo de dietas; sabemos que no funciona, las dietas no dan buen resultado y además crean, generan determinadas creencias sobre los alimentos que pueden llegar a poner en riesgo la salud de los chicos y adultos".

"No hay que hablar de dieta frente a los chicos. Hay que tener en cuenta que los chicos muchas veces no nos escuchan, no copian, entonces ojo cuando hay una mamá que, quizás, no con la intención, pero empiezan: voy a comer pechuga porque estoy haciendo dieta, esto no lo puedo comer porque no está en mi dieta. Los chicos no saben de dietas. Ellos ven que la madre no come ese alimento y ahí se empieza a mezclar con mala información y es lo que termina después trayendo consecuencias".

"Cuándo realmente se hace una dieta, por ejemplo, una persona que es celiaca hace una dieta libre de gluten de por vida, eso sí es una dieta, porque hay determinados alimentos que contienen gluten que no los va a poder comer".

Esta práctica la puede hacer una persona que está atravesando un proceso viral gastrointestinal, entonces durante un periodo de tiempo no va a poder consumir determinados alimentos hasta que se recupere. Pero después el resto no es una dieta, es una alimentación saludable, alimentación consciente, equilibrada, flexible que podemos utilizar con los chicos", sostuvo la nutricionista.

"Se les puede decir a los chicos que los caramelos les podrían deteriorar los dientes. Hay que ver el contexto, por ejemplo, si comieron un helado y después piden caramelos, un alfajor, ahí es donde hay que sentarse y explicarles que todos los días podemos comer algo chiquito, algo que nos de placer, que sea rico, pero no muchas veces durante el día".

"Nunca restringir, nunca decir no, esto está mal, esto es un mal alimento. Si hay un cumple, ese día comemos torta, chizitos, papas fritas, al día siguiente hay que tratar que en la mesa haya más frutas, más verduras, alguna carne magra, pero siempre hablándolo".

Vallone reflexionó: "Personalmente, no recomiendo alimentos de esa calidad nutricional, con más azúcar, con más grasas, como son los alfajores, las galletitas como premio para los chicos, porque si no el chico se va a esforzar por sacarse una buena nota en busca que le compren golosinas, un helado, con la idea que cumpla con sus actividades, que le vaya bien en la escuela, porque eso genera una mala relación con la comida, sino, después la gente de adulta busca todo el tiempo recompensas de este tipo para sentirse mejor".

"Los que son adolescentes, acompañarlos de alguna manera en el consumo de las redes sociales. Cuando empiezan que hay que sacar esto, que esto otro no lo comen; hay que preguntarles dónde lo vieron y hacer una consulta nutricional para que no queden sin seguimiento los chicos y empiecen a adoptar lo que ven como hábito", recomendó la entrevistada.

"En el país no contamos con mucha educación alimentaria en la escuela y lo que hay queda atrasado; se suele ver el semáforo de alimentos en rojo, en amarillo, en verde. El rojo está asociado a lo prohibido, en el mismo suele haber golosinas, gaseosa, no soy partidaria de manejarlo de esa manera, sino a través de la charla y de la concientización y que ellos vayan eligiendo el momento, qué van a querer consumir. Es importante acompañarlos", concluyó Araceli Vallone.

