Daniela Nadal, Psicóloga, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y esto nos dijo respecto a la problemática de los celos.

Como surgen los celos y sus disparadores

“Es un tema bastante complejo, no es sencillo. Todavía hay quienes están investigando un poco el tema. Sabemos bien que los celos y la envidia son uno de los primeros sentimientos que tiene ya incluso el bebé, si nos remitimos a los estudios psicoanalíticos, del siglo pasado, pero, vamos a hablarlo desde una perspectiva más común para que la gente lo pueda entender".

"Por lo general, hablamos de celos cuando tenemos miedo a perder algo que asumimos que es de nuestra propiedad. Por ejemplo, los niños con el tema de los padres, el celo a la mamá, el celo al papá, el celo entre los hermanos, que eso mucho no se ha investigado, recién se está empezando a investigar hace un tiempo"

"Eso también se ve en la edad adulta. Todo esto que vivimos en la primera infancia, luego lo trasladamos a la edad adulta y va a depender mucho del apego, que tuvimos en estos primeros años, si fue un apego seguro, un apego inseguro, va a tener que ver en cómo vamos a enfrentar en la adultez este tipo de temores, temores a perder el amor, perder el trabajo, los celos entre los compañeros de trabajo también se da, los celos entre amigos”, detalló la psicóloga.

La profesional continuó explicando: “Y a veces hay algo que parece gracioso, pero bueno, es parte de esto que muchas veces las mujeres les tenemos celo al fútbol, cuando los hombres se la pasan viendo partidos de fútbol, o celo a los amigos, o a las amigas".

"En definitiva, es este temor a perder algo o alguien, al cual nosotros, por nuestra propia inseguridad y nuestra baja autoestima, lo trasladamos a la otra persona. Y siempre vamos a encontrar el que ya tiene una personalidad extremadamente celosa, siempre va a encontrar alguna razón real o imaginaria para depositar su celosía”.

La justificación por parte del que ejerce los celos

“Esto no es para nada válido. Es celoso porque te quiere, te dicen muchos. No, eso es justamente una creencia errónea y que perjudica mucho las relaciones, porque uno sí va de acuerdo a esta creencia cuando no te celan, no te quieren, o sea al revés. Entonces, de alguna manera, mucha gente busca que el otro te cele para sentirte querido".

"Todo tiene una base de inseguridad personal y de baja autoestima, en el cual no podemos establecer una relación con un otro, ya sea pareja, hermanos, compañeros de trabajo, una relación madura con una capacidad de afrontamiento de cualquier problemática que se pueda presentar, que eso implique el poder conversar, el poder autoconocerse y saber el porqué”.

Las señales de detección

“Si hay ya una señal de que yo estoy insegura del otro, tengo que ver qué es lo que me está pasando a mí, no qué está haciendo el otro. ¿Qué me pasa a mí? Que yo creo que el otro no me quiere o el otro me puede cambiar. Entonces, creo que es muy importante que las personas lo detecten, cuando empiezan a tener celos exagerados".

"Las dosis de celos tienen que ver un poco de esto, de ser, digamos, algo inocuo, a ser algo patológico. Y ahí estamos hablando de las celotipias que se dan en muchas patologías psiquiátricas, donde la persona tiene el núcleo de su vida en esa situación de que la persona haga lo que haga, lo puede estar engañando o queriéndole en el caso del trabajo mover el piso, como se dice, entonces ya ahí vemos que hay de fondo una patología, pero hay una buena noticia, se puede trabajar y se puede mejorar”, dijo Nadal.

Saber diferenciar los celos justificados

“Es bastante complejo, hay veces que en una relación de pareja la otra persona, ya sea hombre, mujer, lo que sea, del género que sea, la otra persona, da como algunas señales de que algo está pasando y entonces genera una pequeña inseguridad o esto que decimos, esta intuición de que nos están engañando. Eso existe. No vamos a decir todos los celos, no sirven, ¿sí? A veces, esas señales que no te atienden o no te contestan, o bueno, no tienen relaciones sexuales, o algo está pasando".

Y cuando hay una alarma de que algo está pasando es el momento de afrontarlo, de trabajarlo, de hablarlo y si no lo pueden resolver juntos, trabajarlo con una terapia, acudiendo a un profesional. No a los amigos o a las amigas porque es cuando se empieza a armar tanto lío en la cabeza que no saben para dónde ir”.

El proceso para controlar los celos

“Eso depende de la situación ligada al tratamiento, va a depender de muchas cosas, va a depender de este apego que puede haber traído de la infancia, de lo grave que haya sido la situación que ha vivido con la pareja, de lo mal que se puede sentir la persona, porque genera mucha angustia, genera mucha ansiedad, tanto para el que siente celos como para el que es depositario de los celos"

"Hay algo que me quedó por decirte recién, y a mí me gusta hacerle ver esto a la gente, decir yo nazco solo y me muero solo. La relación de pareja o las relaciones con los demás es algo que venimos a aprender y a vivir en esta vida. Entonces, el trabajo con los celos o con otro tipo sentimientos o emociones que son propias del ser humano, las tenemos que trabajar personalmente. No podemos hacer que otro cambie para que yo me sienta bien".

"Yo me voy a sentir bien cuando yo esté bien y estará conmigo la persona adecuada a mi nivel de autoconocimiento, a mi nivel de conciencia, a mi nivel de madurez. Si la otra persona que estaba a lo mejor conmigo en una relación de pareja y yo hago todo un camino de desarrollo personal y el otro no, es indudable que en la pareja va a hacer una bifurcación. Porque pareja es ir a la par. Cuando uno avanza para un lado y el otro avanza para el otro, la pareja se desarma”.

La importancia de inculcar valores familiares sanos

“Eso depende mucho de la crianza de los padres. Entonces, yo empezaría educando a los adultos que son padres de niños en esta primera infancia, para que puedan lograr una estabilidad emocional en los niños”, concluyó la entrevistada.

Producción Periodística: Alejandro Álvarez – Fernando García