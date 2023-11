Volcán Pissis, un gigante inactivo de Argentina

El Volcán Pissis, tesoro geográfico de Argentina, se erige como el volcán inactivo más alto del mundo. Estratégicamente ubicado en la provincia de Catamarca, a 155 kilómetros de Fiambalá, este coloso alcanza los imponentes 6.792 metros sobre el nivel del mar. Su imponente presencia se ve realzada por el marco de la Cordillera de Los Andes, una cadena montañosa que despliega una paleta de colores y una majestuosidad incomparable.

El balcón de Pissis

El Balcón de Pissis, situado a 4.550 metros sobre el nivel del mar y cercano al famoso Paso San Francisco, se erige como uno de los destinos turísticos más visitados de esta región. Este punto panorámico no solo ofrece una vista privilegiada de la imponente Cordillera de los Andes, sino que también revela tres lagunas de altura, cada una con tonalidades distintas, y la presencia majestuosa de flamencos rosados, vicuñas, guanacos y suris que completan este escenario natural.

Desde este mirador, la mirada se extiende sobre la Laguna del Pissis, una joya de tonalidad turquesa que refleja destellos blancos provenientes de los cercanos salares. Este cuerpo de agua, enmarcado por la imponente presencia del volcán, es hogar de una rica diversidad de vida. Flamingos en su elegancia rosada, vicuñas gráciles, guanacos majestuosos y suris curiosos contribuyen a la sinfonía natural que caracteriza esta región.

El acceso al Balcón de Pissis se realiza con relativa facilidad, permitiendo a cualquier tipo de automóvil urbano, siempre que no sea excesivamente bajo, llegar a este punto panorámico. No obstante, para aquellos aventureros que deseen explorar más allá, ascendiendo a la base del volcán en busca de nuevas vistas y paisajes cautivadores, se recomienda la contratación de una emocionante excursión en camioneta 4x4. Esta experiencia asegura no solo la seguridad en el terreno, sino también la oportunidad de sumergirse aún más en la asombrosa belleza natural de la región.

Más que una montaña imponente, es un testimonio de la grandeza geográfica que Argentina tiene para ofrecer. Desde el Balcón de Pissis hasta las alturas del propio volcán, este viaje promete descubrimientos inolvidables y vistas que perdurarán en la memoria de quienes se aventuren a explorar este rincón extraordinario del país.