Recordar la gesta de Malvinas en 1982 es evocar a los soldados, pilotos y marinos que una lejana madrugada recibieron órdenes de una superioridad muy cuestionada por su política y estrategia militar y por ser además parte de una asoladora dictadura, pero esos jóvenes fueron a concretar un anhelo que por generaciones une a los argenteinos, recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Después de 42 años es mucho lo que se ha dicho en términos generales y con amplias referencias que describían los hechos ocurridos y las acciones de las fuerzas que intervinieron pero lo que más enriquece el recuerdo y enaltece la causa es escuchar a los protagonistas que estuvieron en el mmento y en el lugar.

El Interactivo (Lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y You Tube de Ciudadano News) entrevistó al suboficial mayor de Infantería Carlos Caballero quien con palabras claras y sencillas evocó el momento del inicio de aquel llamado "conflcito del Atlántico Sur", "lo primero que sentí que corrobarábamos aquello que habíamos aprendido en la escuela sobre que las islas Malvinas, las Georgias y las Shetland del Sur nos pertenecen como soberanía heredada de España y ahora de viajar y llegar hasta allí estas tierras son nuestras por fin".

Caballero también habló de la "convicción militar" y se refirió a ello como que "algo natural de todo ciudadano, todo hombre argentino como un sucesor de San Martín diga hemos recuperado algo que es nuestro del invasor inglés cuando ya sabemos por historia que los británicos son invasores".

El suboficial mayor relató que estando prisionero tuvo una conversación con un sargento de ejército inglés que le comentó: "necesito decirle esto porque hemos visto una resistencia tan valerosa de los hombres que hemos enfrentado y tan poderosa por la voluntad de ustedes y no por el dinero sino por amor a la patria, y nosotros venimos porque nos pagan y nos pagan extra, y no sabíamos que existía esto acá en el Sur".

"En ese momento sentí satisfacción del orgullo personalpor una parte y también impotencia porque estábamos bajo la preotencia del imperio, pero el me lo reconoció, esto creció porque el imperio se dedicó a usurpar tierras por todo el planeta", agregó.

Pero un dato muy interesante que virtió el entrevistado fue con referencia al motivo de la rendición, afirmó que el mismo sargento le reconoció que el honor de los argentinos había estado siempre presente luego relató que "la rendición de la plaza fue por una razón de fuerza mayor porque la amenaza de la ex primer ministra Margaret Thatcher era no solo bombardear todo el pueblo acusándonos a nosotros porque no cedimos sino tambièn bombardeal al continente, así como hundieron al (crucero General) Belgrano iban a bombardear la zona costera del Atlántico". "Entonce no nos rendimos sino que el jefe de regmiento entregó la plaza porque ya estábamos en inferioridad de condiciones en lo que hace a la logística y por las amenas que a él lo iban a sentenciar por el resto de su vida".

"Cuando formamos para entregar las armas y el lugar el jefe inglés que estaba allí junto con los mercenarios que estaban formados, hubo una situación insólita, nosotros estábamos rácticamente agotados difícilmente podíamos mantenernos firmes estábamos casi en una posición de descanso ellos sí estaban firmes e hicieron el saludo militar. Nos miramos todos preguntándonos qué están haciendo, nos estában saludando con honor, después nos dijeron que nunca en ninguna batalla a ningún otro ejército ellos habían hecho esto, estaban reconociendo el valor y el honor del Ejército Argentino", relató Caballero.

Pero también se refirió al tratamientoque recibieron después. Caballero afirmó que ahora había "más reconocimiento un poco debido a la cobertura periodística cosa que antes estaba vedado y hasta negando todo lo que había pasado o lo que es peor tergiversando los hechos".

Cómo deseo íntimo hacia el futuro el veterano agregó: "lo importante es que la gente que me está escuchando y que me está viendo sepa que la realidad no es la que le contaron los relatos y las mentiras, son intereses foráneos, que la realidad es la que nosotros que estamos vivos podamos decirles y difundirlo en cada uno de sus hijos para cada uno tenga como visión de futuro que la geurra no es buena para nadie, nadie gana, todos pierden. Que lo más importante es entender la historia, aprender de ella, sacar experiencias de los demás pero con el futuro abierto a que nuestro poder está en la sabiduría y en el entendimiento,el derecho de decirle especialmente a la OTAN, a la Unión Europea que los tiempos han cambiado, ya no es colonialismo o imperialismo, ya es soberanía de cada pueblo".

Producción periodística Daniel Gallardo