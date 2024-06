Agencia Télam: "Nos llamaron barrabravas, pero acá seguimos reclamando"

Uno de los anuncios que el hoy presidente Javier Milei había expresado en campaña era el cierre de ciertos organismos que, para su entender, solo generaban gastos y pérdidas. El Ministerio de la Mujer, el CONICET y Aerolíneas Argentinas figuraban en esa lista, pero también aparecía una agencia de noticias, quizá la más importante del país, que corría el riesgo de desaparecer. Pasaron los meses, y la última información dice que el manejo de las empresas de medios públicos pasarán bajo el área de Comunicación del Gobierno. Y entre ellas, la agencia Télam, la más grande de su tipo en América Latina.

"La intención de Milei era desmantelar la agencia, pero se ncontraron con un escollo: los propios trabajadores" (Tomás Eliaschev)

Tomás Eliaschev es delegado de dicha agencia, además de periodista. En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7), el referente explicó que al día de hoy "estamos en calle Bolívar y en Avenida Belgrano, cumpliendo 108 días de acampe. Ayer (por el martes 18) hicimos una asamblea numerosa, ratificando nuestro planteo de reingresar a nuestros puestos de trabajo, y de la defensa de la agencia pública, publicitaria y de noticias".

"Télam no está cerrada, porque para cerrarla deberían recurrir al Congreso -expresó Eliaschev-, así que no hay ninguna información oficial sobre el cierre de la agencia", explicaba el referente, con relación a las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien daba este miércoles el anuncio de la reestructuración que impulsa el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con respecto al manejo de los medios públicos. En este sentido, la intención del Ejecutivo es que todas ellas queden bajo la tutela del área de Comunicación del Gobierno, encabezada por Adorni.

Tomás Eliaschev.

"Milei dijo que habría un Pacto de Mayo, algo que no sucedió. Dijo que cerraría la agencia Télam, luego se quejó de que aquí había barrabravas, y a él se sumó el vocero presidencial, quien dijo que éramos propagandistas ideológicos. El ejército de trolls del Gobierno nos imputó que también éramos ñoquis. Y la realidad es que pasaron 108 días y seguimos fuertes en nuestro reclamo -contaba Eliaschev-. La agencia está silenciada, y no está funcionando la parte periodística: hay una grave afectación a la libertad de expresión, pero no hay ningún movimiento, más allá de las expresiones públicas".

La intención de Milei, dentro del entendimiento de Eliaschev, es "desmantelar la agencia, pero se encontraron con un escollo: los propios trabajadores, que tenemos una firme determinación de volver a nuestros puestos de trabajo. Recordemos que hemos evitado despidos, aunque sí hubo un plan de retiros llamado 'voluntario', al cual se han acogido un grupo de compañeros. La mayoría sigue aquí firme", recordó Eliaschev.

¿Volverá la normalidad?

El periodista, entrevistado por Rebeca Miranda y Gabriel Landart, aseguró que "tarde o temprano se va a revertir esta situación, porque hemos demostrado que todas las imputaciones que nos han hecho son falsas. El mismo presidente dijo que aquí había 100 barrabravas, y nadie le pregunta dónde está la denuncia, en qué se basó para decir eso. Si hubieran detectado alguna situación irregular de 'ñoquis' podrían haberlo comunicado: nosotros venimos a trabajar y queremos saber quiénes son esos ´'ñoquis´".

Manuel Adorni, vocero presidencial.

Eliaschev está convencido de que la Ley Bases que se votó en el Senado no tuvo esta vez el capítulo de radio y televisión argentina. "Lo sacaron, y ahora dicen que lo van a poner de nuevo. Si cuentan con el apoyo, lo van a encontrar, porque hay una gran resistencia de norte a sur, y de este a oeste del país. Hemos madurado, y ahora tenemos una gran cantidad de apoyo de distintos sectores políticos. Tenemos confianza en que vamos a volver a trabajar", sentenció el periodista.