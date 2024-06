Secretos revelados: cómo disfrutar del mate sin ardor estomacal

El mate, una de las infusiones más populares en la Argentina y otros países de Sudamérica, a menudo se asocia con la acidez estomacal. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que demuestre un vínculo directo entre el mate y este malestar digestivo. Aun así, aquí tenés algunos consejos prácticos para disfrutar del mate sin preocuparte por la acidez:

Temperatura del agua: evitá usar agua hirviendo para preparar el mate. La temperatura ideal debe estar entre 70 y 85 grados Celsius. Esto puede ayudar a reducir la irritación estomacal.

Yuyitos y hierbas : agregá peperina, poleo o burrito a la yerba mate. Estos yuyitos pueden ayudar a cortar la acidez. También puedes colocar hojitas secas de cedrón directamente en el mate, sobre la yerba mate. Muchos fanáticos del mate han encontrado que esta opción es efectiva.

Hierba Luisa o cedrón : machacá hojas secas de hierba Luisa (también conocida como cedrón) y agrégala al agua del mate. La hierba Luisa es un tónico estomacal y tiene efectos sedantes.

Filtro de bombilla : aunque no es la opción más recomendada, usar un filtro de bombilla puede ayudar a disminuir la acidez estomacal.

Descartar los primeros mates : algunos sugieren salivar y descartar los primeros cuatro o cinco mates. Esto reduce la ingesta más fuertes y puede aliviar la acidez o molestias gástricas.

Despolvillar la yerba: si lo preferís, podés colar la yerba mate para quitar el polvillo. Sin embargo, esta opción no es ampliamente recomendada.

Recordá que la cafeína en el mate puede estimular la producción de ácido gástrico, por lo que es importante tomarlo con moderación.

¿Cuánto mate puedo tomar por día?

Pese a que muchas personas cuentan el mate dentro de los dos litros de agua que los médicos recomiendan beber por día, lo cierto es que es todo lo contrario.

Esta infusión tiene efecto diurético natural por lo que su consumo excesivo podría provocar problemas de deshidratación.

En ese sentido, se recomienda tomar no más de un litro por día. Por último, debido a que como se dijo el mate contiene cafeína y es un estimulante, por eso el reconocido nutricionista Alberto Cormillot sugirió que, "si empieza a tener nerviosismo o le cuesta dormir, no olvidemos que contiene cafeína y es un estimulante, la recomendación es que no tome después de las 6 de la tarde".