Según Jorge Colina, "no todos los jubilados son pobres"

La ley de ajuste de las jubilaciones que obtuvo media sanción días atrás en la Cámara de Diputados de la Nación sigue dando que hablar desde el punto de vista de si su aplicación afectará el superávit fiscal que el Gobierno nacional sostiene a rajatabla, o es posible aplicarla sin ocasionar mayores gastos.

Al respecto, algunos informes de analistas privados, incluido un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), ponen en duda la afirmación de Javier Milei, quien anunció que la vetará de manera total, de que afectará las cuentas públicas.

Tal es el caso del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual en su último trabajo asegura algo parecido a otro reporte publicado hace unas semanas por el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea.

Refiriéndose al informe de IDESA, su director, Jorge Colina, expresó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, que "todos los análisis económicos se quedan a mitad de camino, porque ciertamente el aumento de casi el 8% de todas las jubilaciones más una garantía de la línea de pobreza para aquellos que tienen el haber mínimo, no implica un aumento del gasto público".

El director de IDESA, Jorge Colina, entrevistado en Ciudadano News Radio. (Foto: web)

Y agregó que "el Estado nacional hoy está pagando bonos de 70 mil pesos a los que reciben el haber mínimo y eso es bastante injusto, porque se lo paga a todo el mundo que tenga un haber mínimo, independientemente de la capacidad adquisitiva de cada persona. Y hay muchos jubilados que tienen haber mínimo, pero tienen capacidad adquisitiva, gente de la clase media que obtuvo una jubilación por la moratoria, incluso hay gente que paga impuesto a los bienes personales teniendo una jubilación mínima".

Con esa observación, Colina consideró que "el Gobierno debería promulgar la ley, no vetarla. Otorgar ese 8% a las jubilaciones y mejorar la asignación del bono, y tratar de usar esa plata para dar la garantía a la línea de pobreza a todos los jubilados que realmente están en situación de vulnerabilidad, que son los que solo viven de su jubilación y no tienen otros ingresos, ni laboral, ni previsional ni propiedades".

Sólo el 14% de los jubilados estaría bajo la línea de pobreza. (Foto: web)

"Rediseñando el bono de 70 mil pesos el Gobierno podría pagar el costo que significa esta ley, que además le conviene, porque convalida su fórmula de movilidad, que es ajustar las jubilaciones por inflación. La convalida por ley porque hoy está con un DNU y para la Justicia, un DNU no es muy sostenible. Entonces es mucho mejor que la movilidad esté fijada por ley, y la oposición en el Congreso le dio el regalo al Gobierno de poner su fórmula de movilidad en una ley", opinó.

Después expresó que "es un aumento de gasto, pero el Gobierno hoy está gastando mal la plata del bono, porque se le está dando 70 mil pesos a un montón de jubilados que teniendo la mínima no están en situación de vulnerabilidad. Hay que mejorar el bono y ahí habrá espacio fiscal para pagar el aumento de gasto que significa la ley".

Según el entrevistado, "no debemos caer en pensar que todos los jubilados son pobres o vulnerables". (Foto: Web)

Además, consideró que "el 90% de los jubilados no está por debajo de la línea de pobreza, y según el INDEC la pobreza entre los jubilados es apenas el 14%, aunque es una medición cuestionable desde el punto de vista estadístico, pero lo cierto es que no todos los jubilados son pobres y son vulnerables. Por otro lado, siempre se suele decir que el 70% de las jubilaciones son la mínima y es cierto, pero también se debe decir que de ese 70%, el 50% está teniendo más de doble jubilación.

"Por eso, no debemos caer en pensar que todos los jubilados son pobres o vulnerables, sino que hay una gran cantidad, y tratar de focalizar las ayudas complementarias, asistenciales o jubilaciones sobre los jubilados que están en situación de vulnerabilidad y no hacer una cosa tan masiva como ese bono de 70 mil pesos que le llega como regalo a un montón de jubilados que tienen dinero. Hay que tener una política más responsable, darle las garantías de línea de pobreza a los jubilados que solamente viven de su jubilación mínima y no dar complementos a jubilados que tienen los recursos".

Colina sugiere que "el Gobierno debe rediseñar la entrega del bono de $70 mil. (Foto: web)

Acerca de si tal como salió del Congreso el proyecto de ley va a romper el equilibrio logrado por el presidente Milei, Colina analizó que "no lo rompe si el Gobierno rediseña la entrega del bono de los 70 mil pesos. Para eso habría que concentrar esos recursos en financiar el 8% de aumento de jubilaciones que manda la ley y en financiar la garantía de la línea de pobreza para los jubilados que solamente viven de una jubilación mínima, para así cuidar a la gente que está en riesgo de pobreza y no aquel que tiene otros recursos".

"La verdad es que el sistema previsional argentino, el sistema nacional, en 2017 gastaba 9 puntos del PBI y hoy está gastando menos de 7 puntos. Hubo una enorme licuación de gasto previsional de casi 2 puntos del PBI, y eso es mucha plata; son 100 mil millones de dólares, con lo cual espacio para la recomposición parcial hay. Por eso no hace falta el veto a la ley, porque mejorando la forma en que se está pagando el bono de 70 mil pesos se podría implementar la ley sin mayor gasto público, sin poner en peligro las cuentas públicas, que es el objetivo del Presidente", opinó finalmente Colina.