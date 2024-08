El pronóstico para Lourdes Arrieta: expulsión y un nuevo color político...

José Di Mauro, periodista y escritor, director de Parlamentario, conversó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), y nos trajo su perspectiva respecto a la continuidad de Lourdes Arrieta en La Libertad Avanza y las internas en el bloque oficialista.

"Un clima de expectativa por lo que vaya a decidir mañana el bloque de La Libertad Avanza con relación a Lourdes Arrieta. La diputada, que primero estuvo involucrada en la historia de la visita de un grupo de diputados libertarios, en el penal de Ezeiza, a los represores y, a partir de ahí, en un primer momento, ella negó haber tenido conocimiento de qué iban a hacer ahí, después, cuando trascendió la fotografía quedó salpicada porque no se la veía muy a disgusto en la imagen y cubriendo el puesto de centralidad en la imagen".

"La semana pasada, el miércoles, después de la sesión se dio esa reunión tumultuosa del bloque oficialista y ahí ya había posturas para expulsar gente del oficialismo y, al día de hoy, estaría la decisión tomada para este martes, tomar medidas drásticas con esta diputada, independientemente de que ella contra golpeó, este pasado fin de semana, en las redes sociales, prendiendo el ventilador y salpicando a todos sus pares y contando lo que fue la trama de esta polémica reunión, que por lo que queda claro, no fue una sola reunión, sino varias, más allá que trascendió una solamente", explicó Di Mauro.

Posibles consecuencias

"Son determinaciones las que pueden adoptarse; lo que puede tomar la cámara son medidas disciplinarias, pero no necesariamente por lo que ella haya hecho en este caso, sino por lo que se planteó respecto de la visita de diputados a modo oficial, porque no fue una cuestión personal, arrogándose una representación que es lo que ha generado mucho ruido en el Congreso y se está formando una comisión investigadora de lo que sucedió".

¿Hay responsabilidad en el bloque de la Libertad Avanza sobre la visita?

"El tema es el motivo por el que fueron, porque, así como tienen inmunidad, ellos no dejan en ningún momento de ser diputados, o sea, la representación institucional la tienen todo el tiempo, pero también es que ellos pueden hacer todo lo que no configure un delito, pueden ir a interesarse por la situación de ellos. Ahora, el tema es la razón y claramente ayer quedó demostrado que era lo que se sospechaba y había trascendido. O sea, un trabajo que se está desarrollando en la búsqueda de proyectos para presentar o decretos para armar, buscando aliviar la situación penal de estos condenados, entonces, eso ha despertado fuerte reacción de sus pares y que podría derivar en una decisión de sanción", comentó el periodista.

"El oficialismo está tratando de evitar que la sangre llegue al río y es muy probable que se termine en una investigación y sanciones condenatorias morales, pero no necesariamente sanciones dentro de la cámara. En el caso de Lourdes Arrieta lo que puede llegar a tomar el bloque es expulsarla y lo que se está rumoreando gira en torno a eso, y no necesariamente por haber ido al penal de Ezeiza, sino por las denuncias que hizo posteriormente contra sus propios pares; una especie de insubordinación respecto del presidente de la cámara, una denuncia contra un par, cosas que son inaceptables, pero es sorprendente que sea dentro de un bloque y más en un bloque oficialista".

"Sorprende el nivel de internas que hay en el oficialismo, ellos sostienen que son nuevos en la política, pero están desarrollando la peor característica de la política que es el internismo, o sea, si son nuevos no tendrían que tener estas características y, sobre todo, para un oficialismo ser expulsivo. Lo que tienen los oficialismos 'per se' es que tienden a amalgamar todas las fuerzas y absorber miembros de otras bancadas, en este oficialismo, que encima es muy reducido numéricamente, sorprende que tenga esta capacidad de autodestrucción, porque no solamente de entrada se le fueron algunos. Por ejemplo, Píparo nunca llegó a estar en el bloque, pero se daba por sentado que estaría, además, también se tomó la decisión, sabiendo las dificultades que tenían en materia de unidad. No sé por qué al principio arrancaron optando por manejarse con bloques, no interbloques que era lo que se venía manejando en las últimas gestiones, o sea, por ejemplo, un gobierno en minoría como fue el de Mauricio Macri tenía numerosos bloques todos aglutinados en lo que era el interbloque Cambiemos", dijo el entrevistado.

"Más allá de esa cuestión, ahora son 38, dentro de pocas horas serán 37, con ese número pasan a compartir la condición de segunda minoría, es un problema no necesariamente con lo que puede ser el reparto de las comisiones, pero es una característica que no es conveniente para cualquier Gobierno".

"Se estaría replicando, también de alguna manera, aparentemente en el Senado, donde son muchos menos, son 7 y ya están por echar a uno, al senador Paoltroni por oponerse y no querer respaldar a Ariel Lijo para la Corte Suprema, entonces, es una característica de este oficialismo de expulsión, que sorprende a todos y es muy pernicioso, sobre todo, para ellos mismos", concluyó José Di Mauro.

Producción Periodística: Enrique Villalobo, Daniel Gallardo y Ulises Addamo.