El RIGI puede multiplicar las actividades y no sólo beneficiar a las mayores inversiones

Desde que se anunció la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparecieron las dudas y reclamos sobre la posible postergación de las pymes que por el volumen de dinero que significaba adherirse al sistema nunca podrían alcanzarlo.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) se puso contacto con Marcelo Saleme Murad, abogado especialista en Derecho Tributario quien explicó que el régimen: "Para todos no es desde el momento que se trata grandes inversiones. Es para todos los que deseen hacer esa inversión en los sectores predeterminados. Son inversiones considerables".

"La reglamentación ratifica que estamos hablando de inversiones de como mínimo para algunos sectores de 200 millones de dólares, para otras de 300 millones de dólares, para otros de 600 millones y para otros que es la exportación estratégica de 2 mil millones de dólares, entonces es evidente que no todos pueden instruir su proyecto en esta ley de promoción", confirmó.

Ministro de Economía Luis Caputo.

"Ahora hay que tener en cuenta que esto se hace para provocar un impacto beneficios en la economía nacional que termine movilizando a todos los sectores de la economía, porque si pensas en cualquier gran empresas que invierta estos montos, necesariamente genera trabajo, movimiento, demanda agregada, es beneficio para todos, ahora no todos pueden incluir, como no todos están incluidos en el régimen de promoción de Tierra del Fuego, no todos están incluidos en regímenes de promoción industrial de las provincias y demás", agregó.

-¿Qué le faltaría al contexto en Argentina para que acudan esas inversiones?

-Acordémonos que Macri no tuvo ni por asomo un régimen parecido a este, la reforma fiscal que hizo Macri, en su momento lo dije públicamente, es absolutamente insuficiente, no se parecía nada en esto. Ahora, qué nos falta, la Argentina no es un país serio. La Argentina ha sido en los últimos 80 años un país de grandes vaivenes políticos y económicos en donde parece que un gobierno es enemigo del gobierno anterior, este espectáculo que estamos viendo en el congreso es lamentable y no colabora con un régimen de atracción de inversiones.

"Por otro lado, también es cierto que estamos en un período de transición de una economía cerrada, sobrecargada de impuestos, de regulaciones a una economía de libre mercado y toda transición, la transición no es lineal, nos falta primero y principal demostrar conductas".

"En este caso la travesura del país, como la travesura de Kicillof con YPF y que estamos pagando 16 mil millones de dólares o las travesuras que hicieron en su momento en aerolíneas que la privatizaron, después la volvieron a estatizar, o con Moreno mintiendo los índices de inflación y ahora tenemos demanda en todo el mundo, evidentemente ese tipo de conductas son las que cuesta borrar del currículo de la Argentina".

"Ahora, el país tiene recursos atractivos para poder convertirse en un polo de atracción de inversiones, si a eso le sumamos que esta ley promueve una estabilidad cambiaria, una estabilidad financiera, una estabilidad tributaria, una estabilidad jurídica, creo que con un poco de paciencia, no los olvidemos que este es un régimen de 2 años prorrogable, 3 años para que se puedan presentar proyectos".

El Congreso aprobó el RIGI.

"La Argentina no tiene un sistema jurídico, nuestras leyes en general muchas son buenas. No tiene un sistema económico y tributario confiable. Pongo el ejemplo de Chile, se ha convertido, desde el país más pobre de Latinoamérica, en un país que es ejemplo de estabilidad económica pero eso es porque se siguen las reglas. No es que el que viene considera enemigo al que se fue y deroga todo, pero acá el problema es el festín que se hacen los políticos con la economía".

"Entonces cuando empecemos a tomar en serio la economía, como está aparentemente empezando a hacer este gobierno, entonces vamos a generar la confianza suficiente".

-En función del RIGI han aparecido grupos que tienen tendencia de generar levantamientos sociales en Neuquén, en Rio Negro diciendo que en sus tierras no van a permitir que en sus tierras centrales se puedan llevar adelante este tipo de emprendimientos ¿si tuviera que asesorar a un inversor, qué le dirías que tengan en cuenta?

-La misma ley bases dice que no implica derogar ni reformar las normas medioambientales o tendientes al bienestar de la población que existieran, entonces estas comunidades, no sé si la comunidad tiene un derecho adquirido sobre una tierra, como cualquier titular de dominio, va a poder rechazar cualquier acción. Ahora si lo que tienen es un reclamo y ese reclamo está judicializado, se irá a la justicia.

"Nadie en su sano juicio le va a aconsejar a un cliente que se radique en un lugar donde hay un grupo de pueblos originarios que obstaculice la actividad. Evidentemente la autoridad argentina se tendrá que encargar de garantizar al inversor que la inversión que realice tenga estabilidad y con eso, al momento de analizar la viabilidad del proyecto, ahí tendrá que ver a dónde piensa radicarse el proyecto".