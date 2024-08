La industria atenúo su caída en julio y podría crecer en agosto

Luego de meses de caída de la actividad industrial, con su consecuente pérdidada de puestos de trabajo y efectos adversos sobre toda la economía, el último trabajo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas detectó números esperanzadores que indican la posibilidad de equilibrio o datos positivos para el mes en curso.

Juan Luis Bour, director y economista jefe de Fundación lo explicó en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde remarcó: "La industria tuvo una caída muy fuerte en el primer trimestre, luego fue encontrando un piso entre abril y junio. Junio fue malo y julio tuvo un rebote respecto al mes anterior, creo que números positivos pueden ser que veamos más adelante", haciendo la salvedad de que "hay que tener en cuenta que vamos a estar comparando contra los últimos meses del gobierno anterior, en los que se trató de bombear la economía como se podía, entonces en la comparación te va a resultar difícil encontrar un número positivo, pero seguramente lo vamos a encontrar en algún momento del segundo semestre y la caída de julio de la actividad del 5% ,si bien es un número de fuerte caída, se compara contra números que daban de 12% 15% en los primeros meses del año".

Juan Luis Bour

Análisis por sector

Asimismo indicó cuáles son los rubros que muestran más recuperación: "La industria automotriz, la construcción, hubo varios sectores, diría que lo que se llama de bienes intermedios, la industria química, petroquímica porque esa gente le vende a otras industrias y si las industrias están mal no tenes actividad. Lo que ha venido mejor en estos meses ha sido la parte de alimentos, no porque la recuperación de la venta de alimentos sino básicamente por el procesamiento de aceites porque tenes una cosecha de granos mejor que el año anterior, entonces con eso la molienda de granos da lugar a lo que se llama aceites, productos de la soja y todo eso ha venido creciendo este año".

Continuando con los pronósticos, ponderó que "Hacia adelante, diría de más corto plazo diría algo de la industria de la construcción, corto plazo quiere decir en estos meses habrá un rebote. Se está viendo que el cemento en bolsa prácticamente dejó de caer y eso es un indicio que hay una recuperación de la actividad de refacciones, más que las grandes obras. Hay varios sectores que se van a empezar a mover".

La construcción muestra algunos signos alentadores

En tanto, señaló la importancia de la construcción: "La construcción es por un lado es una actividad que todos los insumos, el comercio, servicios están vinculados a eso y también mueve empleo aunque una parte de empleo es informal, otra parte formal, lo que se está viendo por ejemplo que el empleo formal de la construcción está dejando de caer, eso es un buen indicio porque la mitad de la caída de puestos formales de trabajo que hubo durante el primer semestre prácticamente fue en la construcción".

El panorama para las pymes

Sobre cómo quedan las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, dijo: "Pymes pequeñas y medianas, obviamente hay un poco de todo, porque depende del sector, la construcción por ejemplo una recuperación de la construcción es una cosa que mueve muchas cosas, mueve empresa grandes, pequeñas, de servicio, comercio y lo mueve en distintos lugares, esto no es algo que esté pasando solamente en el Gran Buenos Aires, esto es una actividad de todo el país", y precisó: "las grandes en particular en la construcción está por el momento bastante afectadas por la obra pública, como saben la gran obra pública es por grandes empresas. También hay chicas que hacen obras públicas pequeñas pero en la construcción se nota que la recuperación le pega a los sectores pequeños y medianos. Todavía no hay un alivio, porque el alivio llega cuando tiene una recuperación de la demanda, eso probablemente lo veamos recién en la segunda parte, en los últimos meses del año".

El cepo dificulta la llegada de inversiones

Cepo e inversiones

"El tema del cepo, sin dudas afecta fuertemente la actividad económica, porque difícilmente alguien tome la decisión de inversión con este esquema cambiario monetario", explicó Bour, sumando una salvedad: "a menos que haya un proceso de estabilización muy marcado y que esto se mantenga en los próximos meses. Por lo tanto la cuestión macroeconómica todavía es parte de la discusión que hay en esta gestión y eso se ve en el nivel de riesgo que hace difícil que cualquier gobierno pueda tomar deuda, riesgo país son 1500 puntos".

Respecto a cuándo puede notarse la inversión, explicó: "Por supuesto estamos viendo lo que se está discutiendo alrededor del RIGI, algo de eso va a mover un poco más rápido. Diría que la inversión también es construcción, allí probablemente vamos a ver una recuperación no muy lejos, entre otras cosas porque el blanqueo puede ayudar a eso. Se puede tener una recuperación por ese lado, con eso tener algo de inversión y después en este momento para quien tiene la oportunidad de crecer es un momento en donde se puede comprar maquinarias, bienes de capital, importar maquinarias a precios que no son tan costosos, teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio de los últimos tiempo, cuando se atrasa el tipo de cambio es más fácil importar. Entonces no descarto que haya algún proceso de inversión que veamos el año próximo que va a presionar sobre las cuentas externas pero la inversión es la base para crecer".