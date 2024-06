Qué pasa en el Senado si hay empate y no está la Vicepresidente

Las discusiones en el Senado están en su punto más álgido en las que se juega el número final de la votación. Todo ello en un entorno de protestas y represión no exentas de violencia.

Uno de los puntos que generó duda es el del apego al reglamento interno del Senado que, según algunas opiniones especializadas estaría contrariando preceptos constitucionales.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano NewsRadio) interesado en develar los mecanismos para llegar a la aprobación o r3echazo de la lyy de Bases y el Paquete fiscal entrevistó al abogado constitucionalista Félix Lonigro.

El primer interrogante es que si en caso de ausencia de Villarruel, presidenta natural de la Cámara, debe cubrir su función en presidente provisional y si se produce un empate tiene doble voto.

Lonigro afirmó: "La Constitución prevé esto, primero, qué pasa si el presidente no está, lo reemplaza el vicepresidente, el vicepresidente es una figura creada para reemplazar al presidente, después que presida al Senado todos los días es porque el constituyente le quiso dar un rol, una tarea de todos los días, sino para lo único que estaría es para reemplazar al presidente".

"Pero también está previsto que cuando el Senado queda vacante porque su presidente, que es el vicepresidente de la nación, tiene que reemplazar al primer mandatario en este caso hay que elegir a un presidente provisional. Ahí hay una diferencia, porque el presidente del Senado preside el Senado pero no es senador en cambio el presidente provisional del Senado es senador, lo eligen sus propios pares cada año cuando se renuevan las autoridades", agregó.

"Puede pasar que así como el vicepresidente de la Nación presidiendo el Senado tenga que desempatar, también puede ocurrir que tenga que hacerlo en ejercicio de la presidencia del Senado el presidente provisional, si esto ocurre nos encontramos con una situación que la Constitución no contempla y es qué pasa con el tema del voto, si el senador vota como senador pero también después vota si tuviera que estar a cargo del Senado como presidente del cuerpo y la respuesta es así pero no es porque la Constitución lo establezca sino porque lo establece el reglamento de la Cámara de Senadores", dijo.

"Entonces, ahí aparece un aparente conflicto entre lo que dice la Constitución en el artículo 54 de que cada senador tiene un voto y esta situación de que eventualmente el presidente provisional vote como senador y como presidente del cuerpo. Entonces ¿sería inconstitucional del voto de Bartolomé Abdala, en este caso el presidente provisional?, no porque estamos ante una situación no contemplada por la Constitución entonces, quién tiene que cubrir ese bache, tapar ese agujero, uno dice tendría que ser la ley y la ley no porque tendría que tener la aprobación de las dos cámaras y éste es un tema exclusivo del Senado, no puede Diputados intervenir en una ley que está vinculada con el procedimiento en el Senado entonces, quién cubre ese bache, el reglamento del Senado cuya creación también está prevista por la Constitución".

-¿La justicia puede intervenir específicamente en un tema reglamentario del Senado?

-No, la Corte ya tiene dicho desde hace muchos años que no es un tema judiciable y que la Corte pueda intervenir en el proceso de formación de la ley, esto tiene que ver en definitiva con eso, con un voto en la ley, salvo ha dicho la Corte que en el proceso de formación de la ley se esté violando el procedimiento que marca la Constitución.

- Supongamos que se vote una ley que requiere dos tercios con un quórum común entonces, estaríamos hablando que se está violando la Constitución, ahí la Corte intervendrá pero en este caso no se está violando la Constitución, alguien podría plantearlo pero la Corte podría decir esto es una cuestión que no es judiciable y rechazar la acción o podría aceptar intervenir en el tema y hacer un análisis comparativo entre esa disposición constitucional que dice que cada senador tiene un voto y el reglamento de la cámara, estarán allí después las dos posibilidades si se judicializara. Para que se judicialice esto se necesita primero que la ley se apruebe, se promulgue, publique y entre en vigencia, sino quién podría plantear la inconstitucionalidad, alguien que se sintiera afectado por alguna de las disposiciones de la ley bases pero no lo veo muy factible a eso.

-¿Qué sucede si el Senado rechaza la totalidad de los proyectos presentados por el oficialismo o si rechaza uno?

-Son dos proyectos distintos, una cosa es la ley bases y otra cosa es el tema fiscal. Se tratan por separado, son dos vías paralela, se puede aprobar uno y el otro no, se puede modificar uno y el otro no, modificar los dos, se pueden aprobar las dos leyes y el presidente vetar la fiscal y la otra no, no hay porque atar una a la otra porque son dos leyes diferentes.

-¿El presidente puede retirar del Congreso un proyecto que ya está siendo tratado?

-Ahí hay otra laguna constitucional, de hecho, el presidente el proyecto de ley bases anterior lo retiró, esto se plantea mucho cuando hay sesiones extraordinarias, eso de que el presidente envía un proyecto de ley de sesiones extraordinarias donde en esas sesiones solo se podrían tratar los proyectos que el presidente manda y de pronto si el presidente advierte que no le va bien con los números y prefiere retirarla antes que el Congreso se la rechace y después no pueda ser tratada hasta el año siguiente entonces, esto ocurre pero hay una laguna, la Constitución no prevé esta situación entonces, ahí también se divide la doctrina entre quienes creen que el presidente podría retirar el proyecto y por eso aceptarlo, pero también estamos los que creemos que el presidente puede retirar el proyecto y el Congreso decirle no señor, por más que lo retire nosotros lo seguimos tratando.