Los motivos por los que Milei mantiene su alto nivel de aceptación

A seis meses de la asunción de Javier Milei a la Presidencia, y con todas las expectativas abiertas sobre lo que vendrá de ahora en más, sigue sorprendiendo que, pese a las peripecias de algunos sectores de la sociedad el nivel de aceptación a la persona del Presidente.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Andrés Gilio, analista político y director de Opina Argentina, quien a su turno expresó:

"El presidente ha logrado mantener su capital inicial que son los apoyos que obtuvo en la segunda vuelta, esa porción de la sociedad, que es importante, todavía en líneas generales apoya al presidente, obviamente hay una mirada preocupante sobre la situación económica y social pero por el momento me parece que la sociedad elige mantener una expectativa sobre que la situación en el futuro va a mejora".

"En esa opinión también está presente la valoración que se hacía del gobierno anterior en el sentido de que la mirada que tenía sobre lo que había pasado era muy negativa entonces, eso sumado a que el principal desafío que Milei pone en la mesa que fue lograr bajar la inflación aunque parcialmente y a un costo social muy alto, eso también lo percibimos en los estudios que hacemos, la sociedad o una parte importante de la sociedad sigue apoyando el proceso de Milei", explicó.

Preferencias por género y edad

"La muestra es representativa de las características que dice el censo tiene la sociedad argentina, básicamente hay tres variables donde uno es el sexo, la edad que dividimos en tres segmentos etarios y el nivel educativo que se correlaciona bastante con el nivel social y en eso si uno analiza estos aspectos ha habido un cambio en la población que apoya a Milei, porque el votante del Presidente era muy fuerte entre los hombres y entre los jóvenes, el apoyo de los hombres lo sigue manteniendo, casi el 60% de los hombres tiene una imagen positiva del presidente y baja mucho la imagen del Mandatario entre las mujeres".

"En la edad y nivel socioeconómico hay cierta homogeneización, Milei es trasversal a todas las clases sociales y ha perdido una parte del apoyo en el segmento más joven pero lo ha ganado en personas de mediana edad y en adultos mayores".

Cómo votarían hoy a Milei

"Si hablamos de elecciones presidenciales daría la sensación de que Milei mantendría bastante el porcentaje que sacó en la doble vuelta a expensas de lo que sería Juntos por el Cambio, Milei se está quedando con gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, de los votantes de Bullrich por lo menos y el peronismo haría una elección similar a la que está haciendo ahora. Esto es una hipótesis", aclaró.

"La próxima elección que tenemos es la legislativa y ahí me parece que si bien el gobierno mantiene un fuerte apoyo, hay que ver cómo se traduce y expresa ese apoyo en las diferentes provincias".

"Vamos a suponer que en Mendoza, se mantiene algo de la coalición de Juntos y el gobernador de Mendoza presenta un candidato y la Libertad Avanza presenta otro, hay que ver si se plasma esa transferencia de votos desde Juntos hacia la Libertad Avanza, depende del candidato, porque también ahí puede haber un juego en candidatos que no son de la Libertad Avanza y dicen vamos a apoyar al gobierno pero por afuera, es más complejo y difícil de trabajar en las hipótesis".

"Un politólogo norteamericano decía que los conflictos se dan no cuando hay pobreza sino cuando hay asimetrías de expectativas entre lo que yo considero que tengo que ser y lo que soy y para esto aplica. Obviamente que hay un proceso que es muy fuerte, cualquier indicador desde ingresos, desempleo, actividad económica, cualquier tema de la macro economía son muy malos pero el presidente ha tenido un logro en plantear que esto iba a pasar, más allá que después puede haber un debate si lo paga o no la casta, pero nadie podría decir que Milei está haciendo algo que no prometió", señaló Gilio.

"El tema es que hoy la sociedad nos planteó esto, esto es como un matrimonio entre el liderazgo del Presidente y la sociedad, Milei en el primer año de gobierno, en la primera etapa de nuestra relación será a pan y agua, después cuando nos vayamos organizando, empecemos a acomodarnos vamos a poder de a poquito darnos algún lujo para terminar la idea de Milei en el mediano y largo plazo a vivir un tiempo de esplendor, a irnos de vacaciones a Europa todos los años", argumentó.

"Por ahora está cumpliendo, prometió un esfuerzo, la sociedad también consideró que era razonable lo que pretendía y como se organizaba económicamente la Argentina, como estaba funcionando la economía argentina, había llegado a un punto que no daba para más y una parte importante aceptó el diagnóstico de Milei y aceptó el esfuerzo".

"Ahora esa expectativa todavía se mantiene, hay que ver si en algún momento la sociedad empieza a ver que todo ese esfuerzo es en vano, pero por el momento la gente cree en el esfuerzo que Milei le plantea".

Parlamentarias 2025

"Hay que comparar con la elección del 2021, segundo, lo más probable es que Milei no obtenga una mayoría parlamentaria, no llegue a 127 diputados de la Libertad Avanza y es muy probable que tampoco pueda sumando los de Juntos por el Cambio y los de la Libertad Avanza. Yo te diría que en el Senado es imposible".

" Si Javier Milei se impone en las legislativas es decir, gana en la mayoría de los distritos y en algunos distritos importantes como Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe por más que no consiga nominalmente mayoría de diputados quedará en otra posición, también algunos diputados que hoy están en el medio, que son grises, lo van a ver con otros ojos".