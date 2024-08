Javier Milei 'acusó' a periodistas de encubrir a Alberto Fernández

El presidente Javier Milei compartió un mensaje contra un grupo de periodistas acusados de "ocultar las golpizas e infidelidades" del expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yañez y defender a los "verdaderos violentos". En su cuenta de X, retwitteó una publicación del usuario "El Trumpista" donde se nombra a una serie de profesionales y los tilda de "cómplices" de querer minimizar las denuncias de la ex primera dama.

"Ayudaron a Alberto a ocultar las golpizas e infidelidades por cuatro años, mientras acusaban a Milei de 'violento'", expresa el posteo que compartió el libertario y agrega: "No olvidar". A continuación aparece el listado, que incluye a "Tinturelli (Jorge Fontevecchia), Ernesto Tenembaum, Luciana Geuna, María Dufard, Jésica Bossi, Diego Sehinkman, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y María Laura Santillán".

🚨 LOS CÓMPLICES DE LOS VERDADEROS VIOLENTOS



👉🏼Ayudaron a Alberto a ocultar LAS GOLPIZAS e infidelidades por 4 años, mientras acusaban a Milei de "violento"



NO OLVIDAR



✅Tinturelli

✅Tenenmabum

✅Geuna

✅Dufard

✅Bossi

✅Sehinkman

✅Morales S.

✅Fernández Díaz

✅Maria Pauta pic.twitter.com/d6p0UJ70V6 — El Trumpista (@ElTrumpista) August 10, 2024

Previamente, el Presidente cuestionó las políticas de género del gobierno anterior y se refirió a la "hipocresía progresista", luego de que se supiera que la ex primera dama no recibió ayuda de parte del Ministerio de la Mujer, con el que se había comunicado para ser asistida.

LA HIPOCRESÍA PROGRESISTA



A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa... — Javier Milei (@JMilei) August 7, 2024

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", publicó.