Fabiola y la última llamada de Alberto: dudas sobre la versión del "hostigamiento"

Este lunes, se confirmó que el último contacto telefónico entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez fue el martes 6 de agosto a las 17:09, dos horas antes de que el expresidente fuera notificado por el juez Julián Ercolini, lo que desmoronaría la versión del supuesto hostigamiento denunciado por la exprimera dama.

El martes 6 de agosto fue el día que la exprimera dama llamó al Juzgado de Ercolini para realizar la denuncia de violencia de género, por lo que ese mismo día a las 19.47 le notificó al expresidente que tenía prohibido "todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada".

Además, en esa resolución, el magistrado también le impidió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola Yáñez en Madrid.

En tanto, el viernes 9, el nuevo fiscal a cargo de la causa, Ramiro González, solicitó el secuestro del teléfono por un supuesto hostigamiento telefónico a la víctima, algo que Ercolini ordenó para esa misma noche y dónde secuestraron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.

El 12 de agosto, durante su declaración en España, donde dijo que perdió su teléfono en una mudanza, al ser consultada por las llamadas, Yáñez dijo que no recordaba la hora exacta. En este contexto, este lunes, las abogadas que representan a Fabiola realizaron una presentación con la información requerida por la Justicia: "Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17:09 horas (10:09 PM de España)".

De confirmarse, a través de los peritajes a los dispositivos, que la última llamada de Alberto Fernández a su expareja se realizó dos horas antes de ser notificado, se comprobará que no hubo tal hostigamiento. Y justamente en el marco de la investigación por supuesto hostigamiento, es que se le secuestró el celular al expresidente, el cual le debería ser devuelto.

El dato surge, además, al día siguiente de conocerse que Fabiola Yáñez reconoció haber perdido el celular donde están los supuestos chats que contienen conversaciones con contenido amenazante por parte de Fernández, aunque afirmó tener "capturas" de las charlas.

