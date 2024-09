Expectativas de López Murphy sobre el futuro de la ley que regula los aumentos jubilatorios

Este lunes será publicado en el Boletín Oficial el veto presidencial a la ley de las jubilaciones pero, pese a los anuncios, rumores y comentarios aún no se sabe cuál es el alcance de la observación del Poder Ejecutivo.

Sabido es que Javier Milei estuvo negociando con parte de la oposición el apoyo al veto, para evitar que las dos cámaras insistan con los dos tercios.

En tanto el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy anticipó que si el Poder Ejecutivo veta de forma total la ley de actualización de jubilaciones, el Congreso avanzará en asegurar los dos tercios necesarios en ambas cámaras para restablecerla. "Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial", prometió.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado planteó: "No he visto la norma, pero si el veto es total y no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso".

"Si el veto fuera parcial me parece que sería difícil revertirlo, pero si es total se va a revertir la decisión presidencial. Sería un error un veto total y espero yo que prevalezca el buen juicio", reclamó al tiempo que vaticinó "un conflicto de orden institucional que no le va a hacer bien ni al Congreso ni al Presidente".

Según López Murphy, la Argentina padece una crisis en la previsión social a raíz de distintos problemas organizativos como la elevada informalidad y una edad de retiro establecida que "no es consistente con la esperanza de vida", por lo que planteó que se debe avanzar en una combinación del régimen español y sueco.

"El ahorro para la vejez en la Argentina está estatizado y es la clave de muchos de los problemas de crecimiento. Debido a la alta inflación hay que establecer algún sistema de corrección de los saberes, por eso, en esa línea, la Corte ha fijado un criterio que es que no se pueden omitir meses ni menguar la naturaleza de la corrección tomando un número arbitrario", planteó.

Jubilados en eterna espera.

En la misma línea, agregó: "El proyecto que fue votado tenía varios defectos y una salida inteligente al problema. Si se hubiera corregido con un veto parcial y dejado la cuestión sustancial, me parece que tendríamos otro camino de solución".

"El verdadero debate es cómo volvemos a cierta sensatez, eliminando privilegios y escándalos como los retiros de la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que cobra dos pensiones extravagantes y lujuriosas", contrapuso el diputado.

Asimismo, detalló que la salida es avanzar en la combinación del régimen español y el sueco al detallar que el primero "tiene más edad para retirarse y más años de aporte obligatorio" mientras que el segundo "establece una correlación entre los aportes y la jubilación que se retira". "Si se cumplen ambas cosas, eso resolvería nuestro sistema por los próximos 40 o 50 años. Es la verdadera reforma que tenemos que hacer en la Argentina", subrayó.

Por último, sostuvo que se debe avanzar en la creación de las condiciones de consenso para resolver los problemas y reordenar el país. "Si nos ordenáramos, si nos volviéramos un país previsible, organizado, gobernable, y racional en sus decisiones, veo oportunidades formidables en sus decisiones porque estamos alejados de las zonas de conflictos bélicos, tenemos los recursos que el mundo hoy demanda, y podríamos aprovechar estas circunstancias que son sin duda favorables al país, así que yo veo el beso medio lleno y medio vacío", concluyó.